Hamilton campione del mondo 2019: sesto titolo mondiale

Lewis Hamilton è campione del mondiale Formula 1 2019. Il pilota 34enne britannico mette in bacheca il sesto titolo in carriera, alla fine del GP degli Stati Uniti, chiuso al secondo posto dietro al compagno di team Bottas.

Statistiche e carriera

Il britannico conquista il suo terzo titolo consecutivo e il sesto complessivo. In questo 2019 Hamilton ha conquistato 11 vittorie, dal 2013 ha vinto sempre almeno 9 vittorie in stagione. Per la decima volta il mondiale viene assegnato nel mese di novembre, ad Hamilton era già successo due volte: nel 2008 e nel 2014. Quest’anno il pilota Mercedes ha dimostrato, nella prima parte di stagione una superiorità schiacciante rispetto agli altri piloti, anche se nel finale di stagione Leclerc è riuscito a dargli filo da torcere con grandi prestazioni. Sulla vittoria del mondiale si è anche complimentato il rivale Sebastian Vettel, infatti il tedesco della Ferrari ha raggiunto Hamilton per congratularsi del titolo mondiale conquistato quando mancano tre gare dalla fine della stagione.

Hamilton pronto a nuove sfide

Il sei volte campione Hamilton è già pronto a nuove sfide dopo il trionfo Mondiale in Texas:

“Già pronto ad affrontare la prossima gara. È un onore essere essere paragonato a grandi piloti. Mi sarei potuto rilassare, mio padre però mi ha insegnato a non mollare mai. È travolgente, è stata una gara difficile, volevo solo rimontare, sono molto emozionato. È un onore per me essere qui ed essere paragonato a grandi piloti. Mi sarei potuto rilassare, mio padre però mi ha insegnato a non mollare mai. Ringrazio la mia famiglia, i miei tifosi, ho cercato di regalare loro anche questo successo. Quanti titoli posso vincere? Mi sento fresco e pronto per affrontare la prossima gara“.

Hamilton, inoltre, si è anche dichiarato molto entusiasta di affrontare tutte le nuove regole che verranno introdotte all’inizio della stagione 2020 di Formula 1.

