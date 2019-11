Real Madrid-Galatasaray: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Real Madrid-Galatasaray, sfida valevole per la quarta giornata del girone A, andrà in scena Mercoledì 6 Novembre al Santiago Bernabeu, fischio di inizio alle ore 21. Con 4 punti in classifica, il Real Madrid occupa la seconda posizione nel girone ed insegue il Psg a punteggio pieno dopo tre partite. La squadra di Zidane arriva dallo scialbo 0-0 rimediato in campionato in casa contro il Betis Siviglia, che non ha permesso ai blancos di approfittare dello scivolone del Barcellona, perdente in casa del Levante. Il Galatasaray, con un solo punto e ancora nessun gol messo a segno, è il fanalino di coda del girone A e vorrà giocarsi almeno le chances di entrare in Europa League. In campionato, la musica è del tutto diversa, infatti grazie alla vittoria maturata nell’ultimo turno, si trova a 3 punti dalla vetta occupata dall’Alanyaspor.

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Hazard.

Galatasaray (3-4-1-2): Muslera; Luyindama, Donk, Marcao; Mariano, Nzonzi, Seri, Nagatomo; Belhanda; Babel, Andone.

Il pronostico di Real Madrid-Galatasaray

Il Real ha già trionfato contro i turchi fuori casa nell’ultima giornata della Champions League. Le merengues vogliono offrire una prestazione convincente al proprio pubblico dopo il deludente pareggio contro il Betis e daranno il massimo per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno. Secondo gli esperti del sito SuperScommesse il Real dovrebbe trionfare con uno scarto di almeno 2 gol, di conseguenza la giocata consigliata è il segno 1 Handicap (-1) quotato 1.57 su Bwin.

Di seguito le motivazioni che hanno spinto gli esperti a consigliare questa giocata:

imbattuto in casa il Real in questa stagione, ha messo insieme 3 pareggi e 4 vittorie con 3 vittorie con almeno due gol di scarto sulle 5 conquistate

Galatasaray fuori casa reduce da una sconfitta e 3 pareggi con la vittoria che manca dal 30 agosto segnando solo un gol nelle ultime 4

nei precedenti a Madrid tra le due squadre ci state 5 vittorie del Real e un pareggio con 3 vittorie con almeno due gol di scarto delle Merengues

Fantacalcio 19/20, la Top 11 dopo le prime 11 giornate

Diretta streaming, tv

La gara sarà visibile in tv mercoledì 6 novembre alle ore 21 su Sky Sport (canale 254). Su pc, smartphone e smart tv gli abbonati potranno usufruire dello streaming tramite l’app Sky Go.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it