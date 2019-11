Giochi pc novembre 2019: calendario e date uscite. I titoli

I titoli di videogiochi usciti in questi mesi hanno generato un forte entusiasmo nell’universo dei player. Dopo un perido di saturazione dovuto all’exploit di Fortnite, ora si vede di nuovo la luce. Certo i vari COD Modern Warfare, Ghost Recon Breakpoint e Destiny 2 hanno continuato a brillare di luce propria risentendo poco e niente del successo targato Epic Games. Ecco ora una classifica dei titoli attesi per novembre 2019 e una breve descrizione di questi ultimi.

Giochi pc novembre 2019: i titoli attesi

Frontier Developments dopo Zoo Tycoon e Planet Coaster è pronta a lanciare Planet Zoo, un mix dei due precedenti titoli. Gli utenti avranno la possibilità di creare un habitat realistico di uno Zoo e di gestire quest’ultimo assieme alle attività commerciali correlate. Rockstar Games lavora continuamente al prossimo GTA, nel frattempo però rilascia Red Dead Redemption 2, l’arrivo su Pc sarà accompagnato da contenuti esclusivi e da miglioramenti grafici. Il gioco è stato nel 2018 uno dei contendenti al titolo di best game, assieme a God of War. I giochi di corse non muoiono letteralmente mai, ancora di più se si parla di Need for Speed, la Electronic Arts festeggia il 25° compleanno della serie. Una serie di competizioni “legali” aspettano l’utente nella location di Palm City.

Giochi pc novembre 2019: gli altri titoli in uscita

Una buona parte dei titoli riguarderà il genere avventura. È il caso di Age of Empires 2: definitive edition. Un titolo intramontabile che sarà pubblicato dalla Xbox Game Studios. Il comparto grafico è completamente riscritto grazie alle texture di ultima generazione, nel titolo si potrà trovare anche l’espansione The Last Khans, la quale aggiunge quattro civiltà e tre archi narrativi inediti. Sempre Electronic Arts lancerà nel mese di novembre Star Wars: Jedi Fallen Order, un classico per gli amanti del genere. Narrerà la storia di Cal Kestis e sarà molto soulslike e non simile ad un action. Tra gli altri titoli attesi c’è l’immancabile Football Manager 2020 e Narcos: Rise of Cartels.

Francesco Somma

