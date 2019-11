Frosinone-Chievo: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Al via la dodicesima giornata di Serie B 2019/2020 con scontri importanti per la classifica, tra questi domenica 10 novembre andrà di scena, allo stadio Benito Stirpe alle ore 21, Frosinone-Chievo.

Come arriva alla partita il Frosinone

Dopo un avvio di campionato in chiaroscuro, il Frosinone di Alessandro Nesta sembra aver cambiato marcia: l’ultimo 0-0 ottenuto dai giallazzurri sul campo del Cittadella, infatti, si qualifica come sesto risultato consecutivo della formazione in campionato. Il tecnico del Frosinone ha fine partita ha dichiarato che la squadra è stata danneggiata dall’impraticabilità del terreno di gioco che ha fatto sì che la squadra non riuscisse bene a girare il pallone. L’ultima sconfitta risale al 24 settembre contro il Perugia per 3 a 1. Attualmente la squadra si trova in dodicesima posizione con 14 punti, pochi per una squadra partita con altre ambizioni.

Come arriva alla partita il Chievo Verona

Il Chievo viene da un pareggio ottenuto contro lo Spezia per 0 a 0. Il tecnico Michele Marcolini al termine della partita ha dichiarato: “Un vero peccato. Dopo aver fatto un primo tempo così dovevamo fare una ripresa diversa. Scuffet è stato molto bravo. Sono soddisfatto dei terzini, eravamo tranquilli in fase di possesso. Avevamo capito come far male allo Spezia ma non siamo riusciti a segnare. Peccato, vincere oggi sarebbe stata una bella spinta”.attualmente la squadra si trova in terza posizione con 18 punti, in piena corsa per la promozione nella massima serie.

Champions League: i risultati delle eurorivali delle italiane

Probabili formazioni Frosinone-Chievo

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Capuano, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi.

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Brivio; Segre, Esposito, Obi; Giaccherini; Meggiorini, Rodriguez.

Pronostico Frosinone-Chievo

Il pronostico è tutto a favore della squadra di casa che sta vivendo un grande momento di forma, ma non sarà da sottovalutare il Chievo Verona che ha dimostrato in questo inizio di campionato di voler tornare rapidamente in Serie A

Dove vedere la partita

La partita Frosinone-Chievo sarà visibile in diretta streaming domenica 10 novembre su Dazn alle ore 21.

