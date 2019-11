Nuovo album Adele: quando esce, titoli canzoni e significato

Da diverso tempo si parla molto del nuovo album di Adele, a dispetto delle sue dichiarazioni di volersi allontanare dal mondo della musica. È stato il magazine Showbiz a ufficializzare l’imminente quarto album della cantante britannica, che dovrebbe uscire entro la seconda settimana di Novembre. LA rivista non ha fornito però altri particolari sul disco.

Quando uscirà il nuovo disco?

Ancora non si sa: si parla della seconda settimana di Novembre e qualcuno si è spinto a ipotizzare l’8 o il 15 come giorni probabili per l’uscita ufficiale del successore del fortunatissimo 25. Se fosse così, mancherebbero pochissimi giorni all’uscita del singolo che farebbe da apripista al lavoro sulla lunga distanza. Queste previsioni si basano sul fatto che, nello stesso periodo del 2015, Adele aveva pubblicato il terzo album, che era immediatamente schizzato ai vertici delle classifiche mondiali.

Il nuovo singolo di Adele in arrivo: come sarà

Bisogna basarsi sui rumors, in quanto non c’è ancora nulla di ufficiale che trapeli dall’entourage della cantante o dalla casa di produzione. Bene, i rumors dicono che dovrebbe trattarsi di un pezzo molto allegro. The Sun, quotidiano inglese, scrive infatti che la track sarà ottimista e scatenata, con uno sguardo positivo al passato e che sottolineerà l’importanza di creare nuovi ricordi. Probabile che questo atteggiamento positivo e solare dipenda dalla relazione della cantante con il rapper Skepta.

Una carriera di successi

Fin dal primo album, 19, Adele si è posta al centro dell’attenzione nel mondo della musica, mostrando chiaramente il suo talento. Il disco vende oltre 6.500.000 copie, ma è con il successivo 21, del 2011 che avviene la sua affermazione a livello mondiale, con oltre 35 milioni di copie vendute e la prima posizione nella Billboard 200 e mantenendola per 24 settimane non consecutive. Uno dei singoli, Rolling In The Deep, vende oltre 8 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Quattro anni dopo, 25 è la conferma del successo di Adele. Il suo terzo album risulta il più venduto nel 2015 e 2016, debuttando al top della Billboard 200 e raggiungendo il primato di 3 milioni di copie vendute negli USA in una sola settimana. A questi successi si deve aggiungere l’Oscar vinto nel 2013 con la title track di Skyfall.

Il nuovo disco di Adele: un compito difficile

È facile immaginare quindi che il nuovo disco di Adele dovrà essere in grado almeno di uguagliare i suoi predecessori: un’impresa che fa spavento, ma che se avrà successo, consacrerà la cantante inglese come uno dei fenomeni musicali di maggior successo di tutti i tempi. Appuntamento a breve, allora, con il quarto album: l’attesa sta per finire.

