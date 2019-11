Lazio-Celtic: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

La Lazio di Simone Inzaghi torna in campo per la quarta giornata di UEFA Europa League. Allo stadio Olimpico si gioca Lazio-Celtic. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:55 di giovedì 7 novembre. La sfida sarà diretta dall’arbitro tedesco Tobias Stieler, con il quale le squadre italiane hanno degli ottimi precedenti (quattro vittorie e una sconfitta).

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Sarà Sky a trasmettere in diretta ed esclusiva Lazio-Celtic. L’incontro sarà visibile sul canale Sky Sport Uno e per gli abbonati anche in streaming su Sky Go e su Now TV.

Il pronostico di Lazio-Celtic

Il massiccio turnover che Inzaghi opera in Europa League non sta aiutando i biancocelesti. La situazione di classifica del girone vede infatti la Lazio al terzo posto, distanziata di ben quattro punti dal Celtic e e di tre punti dal Cluj. Va da se che Lazio-Celtic diviene una sfida di vitale importanza dove non si può proprio sbagliare. La sconfitta dell’andata è stata di certo pesante, ma in questo caso la Lazio può contare sul fattore campo e su un pubblico che la sosterrà a gran voce.

Il Celtic sa che in caso di vittoria la qualificazione ai sedicesimi di finale diverrebbe una formalità. Tuttavia gli scozzesi potrebbero anche accontentarsi di un pareggio, impostando così una partita più difensiva.

Le probabili formazioni di Lazio-Celtic

Nonostante l’importanza della sfida, in vista di Lazio-Celtic Simone Inzaghi dovrebbe ancora una volta affidarsi ad un ampio turnover. In difesa Luiz Felipe, Vavro e Patric si contendono due maglie da titolari accanto all’intoccabile Acerbi. Parolo potrebbe avere un’opportunità, mentre Jony sembra in vantaggio su Lulic. Davanti Caicedo partirà titolare a scapito di Immobile. Il tecnico degli scozzesi Neil Lennon sembra intenzionato a confermare l’undici iniziale dell’andata, con soli due possibili cambi: Frimpong per Elhamed e e Rogic al posto di Christie.

Di seguito le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic-Savic, Jony; Correa, Caicedo. All: Inzaghi.

Celtic (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Bolingoli Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All: Lennon.

