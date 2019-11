Dove vedere Borussia Monchengladbach-Roma in diretta streaming o in tv

Dove vedere Borussia Monchengladbach-Roma in diretta streaming o in tv. Le formazioni

Borussia Monchengladbach-Roma è uno dei match validi per la 4a giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2019/2020. Il match avrà luogo alle ore 21:00 allo Stadion Im Borussia-Park di Monchengladbach, sull’ostico campo della capolista della Bundesliga. La direzione del match sarà affidata allo spagnolo Manzano.

Il punto sul girone J

Il girone J è senza dubbio uno dei gironi di EL in cui regna maggiore equilibrio. Non a caso, tutte e 4 le squadre sono racchiuse in soli 3 punti: Roma 5, Basaksehir e Wolfsberger a 4 e il ‘Gladbach che chiude a 2. Appare dunque evidente che questa 4a giornata sia molto importante per capire chi, già dal prossimo turno, possa giocarsi il primo match point per ottenere la qualificazione ai sedicesimi di EL. In Borussia Monchengladbach-Roma, nessuna delle due può permettersi di sbagliare.

Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Sportivo

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Roma

Marco Rose, tecnico del ‘Gladbach, con molta probabilità confermerà in blocco gli 11 che hanno fermato i giallorossi nella gara d’andata dell’Olimpico, con l’unico dubbio che è rappresentato dal ballottaggio tra Hermann e Hofmann.

La Roma – forte della striscia positiva in campionato – si presenterà alla sfida col vento in poppa, ma sempre con la consapevolezza di affrontare un nemico sempre vivo e pericoloso. Fonseca non si smuove dal suo canonico 4-2-3-1 ma è anche costretto a dei cambi rispetto alla gara contro il Napoli: Fazio torna al centro della difesa, dubbio e ballottaggio aperto sulla destra fra Santon e Florenzi – che comunque dovrebbe tornare negli XI di partenza -. Sulla trequarti si rivedono Under e Perotti, Dzeko e Mancini costretti agli straordinari.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi/Santon, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini, Veretout; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko

‘Gladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Jantscke, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Zakaria; Hofmann/Hermann; Neuhaus, Thuram; Embolo

Dove vedere Borussia Monchengladbach-Roma

Borussia Monchengladbach-Roma – in tv – sarà trasmessa in diretta sia da Sky Sport, sul canale Sky Sport 1 (201), che in chiaro su TV8 (8 del digitale terrestre e 121 di Sky); per quanto riguarda lo streaming, invece, sarà possibile seguire la diretta dell’incontro su SkyGo e NowTV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it