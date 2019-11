Influenza novembre 2019: sintomi, cura e quanto dura. I tipi di virus

Con l’arrivo dei primi freddi di novembre, arriva anche l’influenza. I primi casi si sono verificati a ottobre, soprattutto a causa degli sbalzi di temperatura nell’arco della stessa giornata, dove i sintomi più comuni hanno riguardato la comparsa di tosse e raffreddore. In base a quanto hanno riportato gli esperti, l’epidemia influenzale di quest’anno dovrebbe colpire meno persone rispetto allo scorso anno, ma potrebbe risultare più aggressiva. Intanto ricordiamo che da metà ottobre e fino alla fine di dicembre è attiva la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dal Servizio Sanitario Nazionale, che ricordiamo essere uno dei rimedi più efficaci per contrastare l’arrivo dell’influenza, soprattutto nei soggetti più a rischio, come anziani e bambini e persone affette da patologie croniche.

Influenza novembre 2019: sintomi e rimedi, come sarà

I principali sintomi dell’influenza che colpirà diversi italiani a novembre 2019 si possono riassumere nel seguente elenco:

Forte raffreddore, tosse e mal di gola;

Disturbi gastrointestinali, nausea e diarrea;

Mal di testa, senso di spossatezza, dolori alle ossa;

Febbre a 38 gradi.

Tali sintomi potranno risultare maggiormente gravi nel caso in cui il soggetto colpito dal virus abbia già problemi patologici di entità più o meno intensa, in particolare all’apparato respiratorio o cardiaco. L’influenza di novembre 2019 ha una durata stimata attorno ai 3-4 giorni, estendibili a 5-6 per il normale periodo di convalescenza. Dopo la febbre, infatti, è preferibile prendersi 1-2 giorni di riposo per far sì che il processo di guarigione sia effettivamente completo ed evitare ricadute. Per i bambini i giorni di malattia e di convalescenza da considerare aumentano, passando a 10 giorni in tutto.

Riguardo al capitolo legato alla cura, è sempre meglio che l’influenza faccia il suo corso e passi spontaneamente. Naturalmente se i sintomi sono forti e la febbre alta occorre assumere i consueti antipiretici, cercare di raffreddare la fronte con un panno umido in caso di febbre molto alta, effettuare i classici vapori (magari a base di eucalipto o camomilla) nell’eventualità di naso chiuso e forte raffreddore. Il totale riposo è comunque la migliore cura. Se i sintomi sono gravi o comunque più seri, è preferibile contattare il medico di famiglia, che potrà venire a fare una visita domiciliare e consigliare gli eventuali farmaci/antibiotici da assumere. Per i bambini vale lo stesso discorso, ma per i neonati che hanno meno di 4 settimane, in caso di febbre superiore a 38,5 gradi, è consigliabile recarsi subito al pronto soccorso per evitare l’insorgere di infezioni anche gravi. Altrimenti è sempre bene consultare il pediatra che suggerirà le precauzioni da prendere e i rimedi da assumere.

Influenza novembre 2019: che tipo di virus ci aspetta

Come abbiamo riportato in quest’articolo, è possibile che quest’anno la stagione influenzale inizierà prima del previsto, con i primi casi importanti che si registreranno in autunno, sebbene il picco dovrebbe arrivare come di consueto in inverno. Le previsioni parlano di meno casi ma di un’influenza più aggressiva, a causa della presenza dei virus A che solitamente danno maggiori complicazione. Infatti, oltre ai noti virus B/Colorado a A/Kansas, questa stagione influenzale sarà caratterizzata anche dalle varianti dei virus H3N2 e H1N1.

