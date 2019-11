Classifica album: Emma Marrone prima dopo 6 anni, “gioia infinita”

Emma Marrone è in testa alla classifica album della settimana. Il titolo del disco è stato profetico e infatti Fortuna (settimo disco dell’artista salentina) ha debuttato al primo posto della Top Of The Music/FIMI GfK Italia. Emma ha scalzato dalla prima posizione Marco Mengoni con Atlantico Tour.

Dopo tanto, una donna al top nella classifica album

Un risultato importante per lei, in quanto era davvero molto tempo che non si vedeva un’interprete femminile in cima alla classifica album: il miglior risultato del 2019 era stato il secondo posto di Giordana Angi, con il suo album d’esordio Voglio Essere Tua. Il nuovo disco di Emma Marrone è il suo settimo disco di inediti e arriva a sei anni di distanza da Schiena. La pubblicazione di quest’ultimo aveva coinciso con l’ultima volta che la cantante si era issata al top della classifica.

Fortuna celebra i 10 anni di carriera di Emma Marrone

Con Fortuna, che è estato anticipato dal singolo Io sono bella, che ha riscosso un enorme successo in radio, Emma si rivela un’artista più consapevole e matura. Il disco ha un taglio moderno e si avvale della produzione di Dardust e Luca Mattioni (in Manifesto, Corri, Basti solo tu e A mano disarmata), Elisa (in Mascara), Frenetik & Orang3 (in Dimmelo Veramente). Inoltre è autrice di tre brani, Fortuna, Alibi e Dimmelo Veramente. Per questo nuovo disco che ha scalato la classifica album, Emma è affiancata da musicisti affermati, nuovi protagonisti del mondo musicale e artisti che l’hanno sempre accompagnata. Il tour partirà il 25 Maggio dall’arena di Verona: una data speciale, quella del suo compleanno, in cui festeggerà i 10 anni di carriera. Emma sta presentando il suo nuovo lavoro nelle città italiane con una formula inedita e per mezzo di Instax, racconterà Fortuna attraverso delle istantanee, che saranno autografate e consegnate ai presenti.

Emma Marrone ai fans: “Gioia infinita”

Il primo posto nella classifica album ha fatto esplodere di gioia l’artista che attraverso le pagine dei suoi account social ha voluto comunicare: “La gioia che provo è infinita. Non ho mai dato niente per scontato nella mia vita e questo primo posto me lo godo fino in fondo. Grazie FORTUNA sei appena nato e mi stai ripagando di tutte le fatiche e le notti passate in bianco“. Poi dopo aver ringraziato famiglia e collaboratori, conclude: “Grazie a chi come me ama FORTUNA! E a tutte le persone che mi hanno scelta, vi amo”. Dopo i suoi problemi di salute, finalmente una bella soddisfazione anche per lei.

