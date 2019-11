Venezia-Livorno: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

La dodicesima giornata di Serie B vedrà nel suo programma anche Venezia-Livorno. La sfida andrà in scena sabato 9 novembre alle ore 15:00 e il teatro dell’incontro sarà lo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il match è già una scontro salvezza tra due formazioni che fin qui non hanno particolarmente brillato e che necessitano rilanciarsi in classifica.

Dove vedere il il match in diretta tv e streaming

Venezia-Livorno sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su DAZN.

Il pronostico di Venezia-Livorno

Come detto in precedenza, questa è una sfida tra due formazioni che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalle zone pericolose. Dopo undici giornate, il Venezia di mister Dionisi ha messo in banca un bottino di tredici punti e occupa al momento la quattordicesima posizione, mentre il Livorno, guidato da Roberto Breda, è in piena zona retrocessione al diciottesimo posto. Gli amaranto hanno messo assieme l’esiguo bottino di dieci punti e sono già costretti ad inseguire gli avversari diretti alla corsa salvezza. Per una sfida così equilibrata, esprimere un pronostico risulta abbastanza complicato, con il pareggio che sembra essere il risultato finale favorito rispetto ad una vittoria delle due.

Le probabili formazioni di Venezia-Livorno

Confermato il modulo 4-3-1-2, in vista di questo incrocio dovrebbero essere almeno due i cambi operati dal tecnico dei veneti Dionisi. Nel centrocampo a tre confermato Lollo, mentre Maleh e Fiordilino potrebbero essere rimpiazzati da Vacca e Zuculini. Scalpita anche Zigoni, a segno nell’ultimo match contro l’Ascoli, possibile chance anche per Capello.

Il Livorno potrebbe passare ad una difesa a quattro con l’innesto di Morganella e Gasbarro. Sembra andare verso la conferma il centrocampo a due composto da Agazzi e Luci, in avanti ancora Raicevic.

Di seguito le probabili formazioni di Venezia-Livorno:

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Lollo, Zuculini, Vacca; Capello; Bocalon, Montalto. All: Dionisi.

Livorno (4-2-3-1): Zima; Morganella, Di Gennaro, Boben, Gasbarro; Agazzi, Luci; Marras, Murilo, Marsura; Raicevic. All: Breda.

