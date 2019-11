Emma Stone: biografia, carriera e chi è l’attrice di La La Land

Il 6 Novembre è sbarcato su Rai 1 La La Land, film diretto da Damien Chazelle. Ha ricevuto 14 candidature agli Oscar e ha portato a casa ben 6 statuette sfiorando anche l’Oscar come miglior film, salvo poi vederselo sottrarre dall’outsider Moonlight.

La storia è ambientata a Los Angeles dove si conoscono e si innamorano Mia e Sebastian, interpretati rispettivamente da Emma Stone e Ryan Gosling. Lei con il sogno di fare l’attrice mentre lavora come cameriera, lui è invece un musicista jazz che per ora si accontenta di suonare nei piano bar della città. Improvvisamente il successo li travolgerà e metterà a dura prova il loro rapporto.

Emma Stone: biografia e carriera della protagonista del film

Emily Jean Stone, (Emma da quando si registrò al Sindacato attori e trovò una Emily Stone già precedentemente registrata), è nata a Scottsdale, in Arizona, il 6 novembre del 1988. Ha coltivato da sempre il desiderio di diventare un attrice, spiegando in un’intervista:

“Ero in prima elementare quando mi ha preso questa ossessione di recitare, soprattutto di far ridere la gente: volevo essere uno di quei giullari medioevali che intrattenevano le corti. Anche da ragazzina non mi perdevo mai una commedia alla tv, da Cameron Crowe a Woody Allen. E ce l’ho fatta! Mi sento così fortunata“.

Ancora sedicenne Emma, Stone preparò una presentazione Power Point da mostrare ai suoi genitori dal titolo Project Hollywood, nel tentativo di convincerli a lasciarla trasferire in California per inseguire il suo sogno. Una determinazione e una costanza che furono premiati con il passare degli anni: infatti nel 2007 arrivò il momento del debutto sul grande schermo con il film Suxbad – Tre menti sopra il pelo (Superbad), di Greg Mottola. Ma sono stati gli anni dopo il 2010 che l’hanno consacrata definitivamente nell’olimpo delle star di Hollywood.

Con il Film La La Land, nel 2017 la Stone ha vinto l’Oscar come miglior attrice. Oltre a questo ambito riconoscimento, ha vinto anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il Golden Globe per il ruolo di migliore attrice in un film commedia o musicale, lo Screen Actors Guild Award per la migliore attrice cinematografica e il BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) come migliore attrice protagonista.

Tra i suoi film piu famosi ricordiamo The Amazing Spider-Man, regia di Marc Webb, Birdman, regia di Alejandro González Iñárritu e La favorita (The Favourite), regia di Yorgos Lanthimos. Grazie a quest’ultima interpretazione, la Stone ha ricevuto la candidatura come miglior attrice non protagonista ai Golden Globes, ai BAFTA e agli Oscar, senza però riuscire a vincere. Nel 2013 ha prestato la sua voce come doppiatrice nel film I Croods (The Croods).

