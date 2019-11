Serie A Volley maschile 2019/2020: partite e calendario prossimo turno

Il prossimo turno della SuperLega di volley maschile si aprirà sabato 9 novembre alle 18:00 con Itas Trentino-Calzedonia Verona. Il turno in questione, il quarto di questa stagione, ha già visto svolgersi lo scontro tra Sir Safety Conad-Perugia il 24 ottobre scorso alle 20:30, con la vittoria finale degli ospiti per 3-0. In questo turno riposerà la capolista Cucine Lube Civitanova.

Un breve accenno alla classifica

Solo tre turni giocati fino a ora, ma alcune squadre non hanno giocato ancora il secondo e il secondo e il terzo match. A punteggio pieno troviamo comunque la Lube Volley, che fino a questo momento ha ottenuto solamente vittorie.

Serie A Volley maschile – programma partite

Alle 18:00 di sabato 9 novembre, come detto, l’Itas Trentino affronterà Calzedonia Verona. Il match si svolgerà nell’impianto BLM Group Arena di Trento e verrà arbitrata da Alessandro Tanasi e Gianluca Cappello. I padroni di casa hanno giocato due partite e conquistato 6 punti, mentre i loro avversari dopo tre match si ritrovano con 5 punti. Le altre partite si svolgeranno domenica 10 novembre alle 18:00.

L’Argos Volley Sora affronterà il Padova presso l’impianto Pala Coccia di Veroli. Gli arbitri saranno Matteo Talento e Simone Santi. Tre partite per l’Argos, ma 0 punti fin qui, mentre il Padova è riuscito a racimolare 3 punti nelle prime due uscite stagionali.

Il Consar Ravenna sfiderà il Modena al Pala De André. Il match verrà coordinato dalla coppia arbitrale Stefano Cesare e Alessandro Oranelli. Entrambe con due match giocati, le due compagini hanno rispettivamente 3 e 6 punti in classifica;

Top Volley Latina-Vero Volley Monza avrà luogo invece al Palasport Cisterna. Gli arbitri nominati per questa partita sono Maurizio Canessa e Giorgio Gnani. Una sola partita giocata e 1 punto in classifica per la squadra di casa, due match e 0 punti per gli ospiti.

Infine, il Gas Sales Piacenza affronterà Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in un match arbitrato da Luca Saltalippi e Luca Sobrero. Emiliani che fin qui hanno portato a casa 1 punto in tre uscite, mentre i calabresi sono ancora a quota 0 dopo due incontri disputati.

Diretta partite SuperLega Volley maschile

Tutte la partite si potranno seguire in diretta su Eleven Sports, eccezion fatta per Itas Trentino-Calzedonia Verona che verrà trasmessa in diretta tv e streaming su RAI Sport.

