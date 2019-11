Le ragazze di Wall Street: trama, cast e anticipazioni del film

Il 7 novembre 2019 arriva in sala Le ragazze di Wall Street, film diretto da Lorene Scafaria con Jennifer Lopez e Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhar. Il film sarà distribuito da Universal Pictures e Lucky Red.

Le ragazze di Wall Street: Trama

Le ragazze di Wall Street è un film che trae ispirazione da fatti realmente accaduti. La storia viene riportata in un articolo del quotidiano New York Magazine col titolo The Hustlers at Scores. La vicenda è diventata rapidamente virale. Al centro della storia troviamo il personaggio di Ramona, interpretato da Jennifer Lopez, una spogliarellista che mette in piedi una banda per mettere a segno una truffa ai danni di alcuni facoltosi clienti (tutti facenti parte del mondo della finanza a Wall Street). Fanno parte del gruppo anche Destiny, (interpretata da Constance Wu) e Diamon, (interpretata da Cardi B). Con il crack finanziario del 2008, Ramona e le sue colleghe realizzano di far parte di un sistema privo di equilibrio, nel quale o si truffa o si viene truffati e chi rispetta le regole non vince mai. Gli uomini di Wall Street sono quelli che hanno derubato gli onesti cittadini americani. E allora perché non derubarli a loro volta?

Tutte le curiosità che dovete conoscere

Il 4 aprile 2019 Samantha Barbash, la Ramona nella “vita reale” ha affermato che la produzione ha rubato la sua storia e ha minacciato di muovere azioni legali contro Jennifer Lopez e la società di produzione per aver usato la sua vita senza permesso.

La cantante Cardi B, con questa pellicola, esordisce come attrice. Ha raccontato che all’inizio della sua carriera è stata una spogliarellista e inoltre ha anche ammesso di avere derubato alcuni clienti, con modalità molto simili a quelle adottate dalle “ragazze di Wall Street”

