Eibar-Real Madrid: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

Eibar-Real Madrid: diretta streaming, TV e pronostico

La Liga torna in campo per la tredicesima giornata. All’Estadio Municipal de Ipurúa di Eibar, nei Paesi Baschi, va in scena Eibar-Real Madrid. La sfida comincerà alle ore 18:30 di sabato 9 novembre. Il Real Madrid vuole trovare quella continuità che fin qui è mancata, mentre i padroni di casa cercano invece di avvicinarsi alle posizioni di metà classifica.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Il match potrà essere visto in diretta ed esclusiva su DAZN.

Il pronostico del match

Con il ritorno in panchina di Zinedine Zidane ci si aspettava un Real Madrid più concreto. Alla vigilia di Eibar-Real Madrid, i blancos si trovano al secondo posto in classifica, a pari punti con la capolista Barcellona (entrambe hanno una partita in meno, proprio in virtù dello spostamento del Clásico a dicembre come conseguenza delle rivolte popolari in Catalogna), ma non hanno convinto del tutto. Qualche pareggio di troppo ha frenato i madrileni, che però saranno galvanizzati dal 6-0 inflitto al Galatasaray in Champions League.

L’Eibar farà la sua partita, consapevole che l’ago della bilancia non pende dalla propria parte. Tuttavia, la parziale mancanza di solidità e di continuità degli avversari lascia comunque delle buone possibilità di figurar bene.

Le probabili formazioni di Eibar-Real Madrid

L’allenatore dei baschi Mendilibar potrebbe confermare l’undici titolare che ha sconfitto il Leganés nell’ultimo turno di campionato. La coppia d’attacco sarà formata da Charles e Kike, mentre sarà Orellana ad apportare quella dose di qualità che può fare la differenza. Il cileno ha già messo a segno quattro reti, più di quanto era stato in grado di fare nell’intero campionato 2018/2019. Anche Zidane potrebbe non apportare grandi modifiche alla formazioni che ha sconfitto il Galatasaray. Rodrygo, autore di una tripletta, sembra assolutamente intoccabile. Marcelo dovrebbe avere la meglio su Mendy e il pallone d’oro uscente, Luka Modric, tornerà tra i titolari.

Di seguito le probabili formazioni di Eibar-Real Madrid:

Eibar (4-4-2): Dmitrovic; De Blasis, Oliveira, Arbilla, Angel; Orellana, Escalante, Diop, Inui; Kike, Charles. All: Mendillibar.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard. All: Zidane.

