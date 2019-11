Barcellona-Celta Vigo: diretta streaming, TV e pronostico. Le formazioni

Barcellona-Celta Vigo: diretta streaming, TV e pronostico

Il Camp Nou si appresta ad ospitare Barcellona-Celta Vigo, incontro valido per la tredicesima giornata di Liga. Fischio d’inizio sabato 9 novembre alle ore 21:00. A sfidarsi la capolista e la terzultima in classifica, in un match che però non appare così scontato nel risultato finale.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Celta Vigo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su DAZN.

CLICCA QUI PER TUTTE LE ULTIME DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Il pronostico del match

L’esito di Barcellona-Celta Vigo non appara così scontato. La differenza di qualità tra le due formazioni non si discute, ma il Barcellona non sta affatto vivendo un periodo felice. Il tecnico Valverde è oggetto di una forte contestazione da parte della tifoseria per via dei risultati non in linea con le aspettative. Il pareggio interno senza reti contro lo Slavia Praga è stata l’ennesima goccia che prima o poi potrebbe far traboccare il vaso, nonostante la dirigenza continui a dare fiducia all’allenatore spagnolo.

La situazione del Celta Vigo è difficile. Diciottesima posizione in classifica, solo nove punti raccolti nelle prime dodici giornate e quattro sconfitte consecutive nelle ultime quattro di campionato. La panchina di Fran Escribá traballa pesantemente, e l’ennesima sconfitta potrebbe significare l’esonero. Il Celta Vigo non è neppure assistito dalla fortuna: tra i giocatori indisponibili figurano infatti uomini importanti come Rafinha e Santi Mina.

Le probabili formazioni di Barcellona-Celta Vigo

Valverde deve fare i conti con gli indisponibili Suarez e Arthur, a cui si è aggiunto Jordi Alba, uscito anzitempo contro lo Slavia Praga. Per la sfida contro il Celta Vigo potrebbe affidarsi a Sergi Roberto con Semedo che andrebbe a sinistra. Rakitic potrebbe ritrovare una maglia da titolare a scapito di Vidal. Tra le fila del Celta Vigo si potrebbe puntare sulla continuità, sopratutto per l’assenza di vere alternative. Iago Aspas dovrà caricarsi la squadra sulle spalle, mentre scalpita il danese Pione Sisto.

Ecco le probabili formazioni di Barcellona-Celta Vigo:

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Busquets, De Jong; Dembelé, Rakitic, Griezmann; Messi. All: Valverde.

Celta Vigo (4-4-2): Blanco; Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Mendez, Lobotka, Beltrán, D.Suarez; Aspas, Sisto. All: Escribá.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it