Tottenham-Sheffield United: diretta streaming, tv e pronostico. Le formazioni

Tottenham-Sheffield United, sfida valevole per la dodicesima giornata di Premier League, si giocherà sabato 9 novembre al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, con fischio di inizio alle ore 16.

Sfida molto interessante, con i locali che non possono perdere ulteriore terreno. Tuttavia sarà molto difficile fare risultato pieno per gli Spurs, perché di fronte avranno la vera e propria rivelazione di questa Premier League. Stagione complessa quella dei londinesi fino a questo momento, con soli 13 punti in cascina e già a -10 dalla zona Champions. Il campionato non decolla per la squadra di Pochettino, che non vince da quattro giornate. Nell’ultimo turno è finita 1-1 in casa dell’Everton, dove non è bastato il gol di Dele Alli. Da segnalare che Son sarà presente, nonostante il rosso rimediato, levato successivamente dal giudice sportivo. In casa il Tottenham ha raccolto 10 punti in cinque gare: tre vittorie, un pari e un ko. I numeri dicono 17 gol fatti e 16 subiti e il miglior marcatore è Harry Kane a quota 6 reti.

Lo Sheffield United sta sorprendendo tutti. Con 16 punti conquistati fino a questo momento, i Blades sono sesti e in serie utile da quattro turni, grazie a due vittorie e altrettanti pareggi. Nell’ultimo turno è arrivato un netto 3-0 contro il Burnley, già risolto nel primo tempo grazie alla doppietta di Lundstram e al gol di Fleck. Da neopromossi gli ospiti stanno volando sopra ogni attesa. In esterna lo Sheffield ha raccolto 7 punti, frutto di una vittoria e quattro pari, risultando ancora imbattuto. I numeri, inoltre, dicono 12 gol fatti e 8 subiti, con tanto di miglior difesa del torneo. Mousset e Lundstram sono i migliori marcatori a quota 3 segnature.

Le probabili formazioni di Tottenham-Sheffield United

Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Ndombélé, Sissoko; Moura, Eriksen, Alli; Kane.

Sheffield United (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; Mousset, McGoldrick

Il pronostico del match

I bookmakers vedono strafavoriti il Tottenham, la cui vittoria quota tra l’1.55 e l’1.60, con il pareggio che si attesta tra il 3.90 e il 4.30 e la vittoria dello Sheffield United tra il 5.80 e il 6.25. Ci sarà da fidarsi? Vedendo gli ultimi risultati no, ma il fattore casalingo potrebbe portare i londinesi ad un successo che sarebbe vitale.

Dove vedere Tottenham-Sheffield United in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su Sky Go e Now TV.

