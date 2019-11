Adrian: ospiti e anticipazioni di stasera 7 novembre 2019 su Canale 5

Il Molleggiato Adriano Celentano ci riprova. Dopo il flop dello scorso anno, Canale 5 ripropone Adrian, in onda oggi giovedì 7 novembre in prima serata. Il format televisivo del molleggiato torna nella combinazione tra cartoon e show in presa diretta ma in una forma rinnovata e più dinamica. Molti i nomi noti che dovrebbero alternarsi al fianco di Celentano nello show che sarà trasmesso per quattro prime serate.

Adrian: gli ospiti confermati per questa prima puntata

Da qualche settimana fa sono filtrate le prime indiscrezioni secondo le quali, per il ritorno dello show Adrian, ci sarebbe stato un parterre de rois d’alto livello con l’obbiettivo di tenere alti gli ascolti. Questo per evitare un flop come quello capitato lo scorso inverno, che portò alla sospensione del programma (ufficialmente per un problema fisico di Celentano). Ora che manca poco alla messa in onda, abbiamo le conferme per gli ospiti che parteciperanno a questa puntata: ad affiancare Celentano troviamo Maria De Filippi, Carlo Conti e Paolo Bonolis. A questi si aggiungono tanti altri personaggi dello spettacolo e della politica tra cui Massimo Giletti, Gerry Scotti, Checco Zalone, Enrico Mentana, Piero Chiambretti e il sindaco di Milano Beppe Sala. Previsti anche ospiti musicali come Ligabue ed Elisa.

Le anticipazioni sulla puntata

Non è chiaro come tutte questi personaggi interverranno nel corso della puntata ciò che sappiamo è che i temi affrontati saranno quelli dell’arte, del rispetto per l’ambiente, il consumismo sfrenato, la violenza sulle donne, le discriminazioni e la disuguaglianza. Questi temi li estrapoliamo dalle parole dello stesso Molleggiato che si è concesso in un intervista a Verissimo dichiarando però: “Adrian tratta praticamente di tutti i temi tranne uno” e per scoprire quale sarà questo tema non trattato non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 e capire se questo secondo round di Adrian sarà un successo o un altro flop.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it