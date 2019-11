Parasite: trama, cast e anticipazioni del film al cinema. Quando esce

Il 7 Novembre 2019 arriva nelle sale cinematografiche italiane un nuovo film sudcoreano che miscela vari generi, dalla commedia nera al dramma sociale, passando per il thriller in una bomba molotov dall’incredibile potenziale: stiamo parlando di Parasite. Il regista è Bong Joon-ho (già autore di pellicole del calibro di Snowpiercer); Joon-ho, oltre a essere l’ideatore del film ne veste anche i panni di sceneggiatore con l’aiuto di Han Ji-won. La direzione della fotografia è stata affidata a Hong Kyung-pyo, mentre le musiche sono di Jaeil Jung. Il successo del film è indubbio, dal momento che ha già ottenuto un ottimo riconoscimento vincendo la palma d’oro al festival di Cannes; inoltre è stata la prima pellicola sudcoreana a ottenere il prestigioso premio. Fin’ora ha già incassato oltre 88 milioni di dollari, confermando di essere apprezzato anche dall’opinione pubblica. Ecco le parole del regista al proposito del suo lavoro:

“questo film è il racconto di persone comuni alle prese con una inestricabile confusione; una commedia senza clown, una tragedia senza cattivi, dove tutto porta verso un groviglio di violenza e a un tuffo a capofitto giù dalle scale.“

Per chi avesse intenzione di andare al cinema a visionare il film, potrà gustare il trailer in anticipo e farsi un’idea di ciò che gli aspetta; lo proponiamo qui di seguito in lingua italiana.

Trailer Film Parasite

Parasite: la trama

La trama del film ruota intorno le vicende di una famiglia: i Kim. In particolare, la famiglia vive in uno squallido appartamento in un seminterrato di un palazzo e nonostante siano molto legati tra loro, non hanno speranza di un futuro migliore; Ki-taek è un uomo primo di stimoli, mentre sua moglie Chung-sook non è una persona che spicca per ambizione; la coppia ha due figli: una ragazza di 25 anni di nome Ki-jung e suo fratello minore Ki-woo. Sarà proprio quest’ultimo a provare a dare una svolta alla situazione familiare decidendo di costruirsi un falso diploma e cambiare identità con lo scopo di impartire lezioni di inglese all’adolescente Yeon-kyuo, figlia dei Park, una famiglia ricca che vive in una villa. Scoprendo che Yeon, inoltre, ama il disegno e la pittura, propone a Chung di falsificare a sua volta la propria vita e spacciarsi per insegnante d’arte. Entrambi entreranno nella quotidianità dei Park, infiltrandosi come dei parassiti; poco alla volta, tuttavia, gli eventi prenderanno una strana e inquietante piega.

Il Cast del Film

Vediamo ora chi sono gli attori di Parasite e quali personaggi interpretano all’interno del film: Hye-jin Jang veste i panni di Kim Chung-sook; Kang-ho Song nel ruolo di Kim Ki-taek; Lee Sun-kyun interpreta Park Dong-ik; Cho Yeo-Jeong è Park Yeon-kyo; Choi Woo-sik veste i panni di Kim Ki-woo; Park So-dam nel ruolo di Kim Ki-jung.

