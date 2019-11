Harry Styles: nuovo album, quando esce e canzoni

A due anni di distanza dal debutto torna Harry Styles con un nuovo album: Fine Line. Seconda prova per il cantante degli One Direction, il disco sarà disponibile dal 13 Dicembre. Fine Line sarà disponibile in CD, vinile e in una speciale edizione con un booklet di 32 pagine contenente alcune foto del dietro le quinte della lavorazione dell’album.

Di cosa parla Fine Line

È lo stesso Harry Styles a dare qualche informazione in più sul disco in uscita, che è stato preceduto dal singolo Lights Up, una ballata riflessiva accompagnata da un video ufficiale dove mani, anime e corpi si intrecciano e toccano, che è uscito in radio l’11 Ottobre e che ha già raggiunto i 100 milioni d visualizzazioni e streaming in tutto il mondo: “Parlerà anche del fare l’amore e del sentirsi tristi. Posso diventare davvero patetico quando sono geloso. Mi sento più felice di quanto non sia mai stato, ma anche più triste di quanto non sia mai stato, dispiaciuto per me stesso… è davvero diverso condividerlo“. L’uscita del disco sarà festeggiata proprio il 13 Dicembre a Los Angeles con l’Harry Styles – Fine Line live at the Forum – One Night Only, un evento speciale.

Dal Saturday Night Live al prossimo Disney: gli impegni del cantante

Oltre a quest’evento, Harry Styles presenterà per la prima volta il Saturday Night Live il prossimo 16 Novembre su NBC, in cui presenterà in TV il suo nuovo lavoro, Fine Line, che conterrà 12 tracce. Negli ultimi due anni, l’artista è stato impegnato con due tour mondiali e ha fatto da testimonial per una famosa casa di moda. Alcuni rumors, inoltre lo danno impegnato con il prossimo live action della Disney. Proprio per questo, la pubblicazione di Lights Up ha colto di sorpresa, anche perché i post social di Harry Styles non lasciavano presagire nulla.

La carriera di Harry Styles, dagli One Direction all’avventura solista

Quasi dieci anni di carriera, nonostante abbia solo 25 anni: Harry Styles ha cominciato presto, nel 2010, quando presentatosi come solista alle selezioni di X Factor UK, venne inserito in una nuova band creata per l’occasione: gli One Direction. La band conquista il terzo posto, ma il successo mondiale è travolgente. Nel 2017 inizia la sua carriera solista, grazie a un contratto milionario con la Columbia. Il disco, che porta il nome del cantante, ha un taglio più rock e psichedelico rispetto ai lavori con a boy band. Ha anche al suo attivo collaborazioni importanti con Ariana Grande e John Legend e un ruolo di rilievo nel film Dunkirk di Christopher Nolan.

