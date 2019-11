Offerte internet casa novembre 2019: adsl e fibra, quali scegliere

Come scegliere tra le offerte internet casa di novembre 2019 disponibili presso i principali operatori? Semplicemente facendo una comparazione, individuando le offerte Adsl e Fibra, in base alle proprie esigenze, e calcolando quindi il costo e il rapporto tra qualità e prezzo dell’offerta. Non ci resta quindi che redigere una panoramica sulle migliori offerte internet casa di novembre 2019 per consentirvi di scegliere quale sia la migliore per voi in questo momento.

Offerte internet casa Tim novembre 2019

Iniziamo dalle offerte proposte da Tim per questo mese.

Tim Super Fibra : Fibra fino a 1 Giga (disponibile in oltre 100 Comuni), modem Tim incluso, TimVision. Costo: 30 euro al mese per 12 mesi, poi 35 euro mensili. Offerta valida fino al 28 novembre.

: Fibra fino a 1 Giga (disponibile in oltre 100 Comuni), modem Tim incluso, TimVision. Costo: 30 euro al mese per 12 mesi, poi 35 euro mensili. Offerta valida fino al 28 novembre. Tim Super Mega : Internet veloce (fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload), modem Tim, Tim Vision. Costo: 30 euro al mese per 12 mesi, poi 35 euro mensili. Offerta valida fino al 28 novembre.

: Internet veloce (fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload), modem Tim, Tim Vision. Costo: 30 euro al mese per 12 mesi, poi 35 euro mensili. Offerta valida fino al 28 novembre. Tim Super Fibra: Fibra fino a 1 Giga (disponibile in oltre 100 Comuni), modem Ti, Tim Vision. Costo: 35 euro al mese. Promo riservata a chi è già cliente Tim.

Offerte internet casa Vodafone novembre 2019

Sulla pagina dedicata sul sito di Vodafone campeggia una promozione online valida fino al 10 novembre 2019 e relativa alle offerte Fibra e Adsl. Con l’attivazione online della Giga Network Fibra si potranno ricevere chiamate e Vodafone Station incluse nel prezzo e inoltre 100 euro di buoni spesa da spendere presso il supermercato vicino casa. Internet Unlimited (da verificare la copertura e la disponibilità) costa 27,90 euro al mese, tutto incluso. Il pacchetto include internet senza limiti alla massima velocità (1 Gigabit), Vodafone Station, Telefono fisso con chiamate verso fissi e mobili nazionali, una Sim Dati da 30 Giga al mese per navigare fuori casa con tablet e chiavette e in regalo anche il servizio Vodafone TV Intrattenimento. Costo dell’attivazione: 24 euro una tantum, gratuito previa attivazione online.

Wind Infostrada: le offerte internet casa del mese

Passiamo ora a Wind Infostrada, che presenta un’offerta online molto interessante, ma con scadenza a breve (fino all’11 novembre), denominata Super Fibra (26,98 euro mensili): con Fibra 1000 si avranno a disposizione 100 Giga al mese per gli smartphone della famiglia, modem WiFi di ultima generazione, Family Protect e costo di attivazione incluso. Così come incluso con Super Fibra è anche Echo Dot, il dispositivo intelligente che funge da assistente virtuale. Inoltre, sempre con Super Fibra, si avrà diritto ad avere una Sim a 7,99 euro al mese, con in esclusiva 150 Giga da utilizzare ogni mese, minuti illimitati e 100 sms.

Offerte Tre Italia internet casa novembre 2019

Oltre alla Super Fibra sopraccitata, navigando sul sito di 3 Italia si può scoprire anche la promo 3 Absolute, che consente di navigare da casa con internet illimitato al prezzo di 25,99 euro mensili. Il costo di attivazione è pari a 120 euro, rateizzato in 24 rate da 5 euro al mese. In promozione, tale spesa non sarà addebitata, a condizione che l’offerta risulti attiva per 24 mesi. Nell’eventualità di recesso, si procederà con l’addebito delle rate mancanti.

Internet casa: le offerte Fastweb del mese

Chiudiamo questa panoramica con l’offerta Fastweb Casa, che include Fibra Ultraveloce fino a 1 Gigabit/s (sul sito sarà possibile verificare la copertura della propria zona) al prezzo scontato di 29,95 euro (invece che 34,95 €) tutto incluso. Promo valida solo fino a lunedì 11 novembre 2019.

