Prossimo turno Bundesliga 2019/20: orari partite e calendario giornata 12

Come per tutti i campionati europei, anche per la Bundesliga è tempo di tornare in campo. Nel weekend fra l’8 e il 10 novembre, infatti, va in scena la 12^ giornata del girone di andata del massimo campionato tedesco: in programma la caccia al M’Gladbach, il super spettacolo di Bayern–Dortmund e molto altro! Ecco il punto sul turno venturo.

Bundesliga, l’anticipo del venerdì

Il compito di aprire il nuovo turno di Bundesliga sarà affidato alla sfida del RheinEnergieStadion di Colonia, che vedrà sfidare i biancorossi padroni di casa – penultimi a quota 7 punti – contro l’Hoffenheim di Achim Beierlorzer – nono ma a soli cinque punti dalla vetta. Fischio d’inizio programmato per le 20.30. L’arbitro sarà Robert Kampka.

Bayern-Dortmund e le altre gare del sabato di Bundesliga

Cinque sono le gare proposte nella giornata di sabato. Alle ore 15:30 – fra le otto squadre chiamate a scendere in campo – grande attenzione è rivolta sicuramente alla sfida dell’Olympiastadion, in cui l’Herta Berlino e il RB Lipsia si giocano punti punti importanti, chi per non perdere il treno europeo – vedi l’Herta Berlino – e chi per non lasciar scappare il M’Gladbach capoilista – vedi il Lipsia.Direzione della gara affidata a Sören Storks.

Gli altri incontri delle 15:30 sono Magonza-Union Berlin, Paderborn-Augusta e Schalke 04-Fortuna Dusseldorf.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund sarà il primo posticipo della 12^ giornata. Poco o nulla da aggiungere sulla gara, se una piccola curiosità su quella che da sempre è ritenuta un grande classico del calcio tedesco: in Bundesliga, nelle ultime quattro volte che il Borussia ha fatto visita al Bayern ha sempre perso con uno scarto minimo di tre gol. All’Allianz Arena di Monaco la gara prenderà inizio alle 18.30 sotto l’attenta guida di Felix Zwayer.

Gli incontri della domenica

Il M’Gladbach – dopo aver regolato la Roma in Europa League – vuole vincere anche in campionato e mantenere così la vetta della classifica. All’ora di pranzo (13:30) allo Stadion im Borussia-Park darà il benvenuto a un Werder Brema in crisi di risultati, capace di ottenere solo cinque punti nelle ultime sei gare.

Due ore più tardi – alle 15.30 – il Wolfsburg ospiterà un Leverkusen galvanizzato dalla vittoria europea sull’Atletico Madrid e alle 18:00 il turno avrà fine con Friburgo-Francoforte.

Bundesliga, 12^: calendario completo

Venerdì 8 novembre 2019 | Bayern-Dormund – ore 18:30 Colonia-Hoffenheim – ore 20.30 | Domenica 10 novembre 2019 Sabato 9 novembre 2019 | M’Gladbach-Brema – ore 13:30 Hertha Berlino-RB Lipsia – ore 15:30 | Wolfsburg-Leverkusen – ore 15:30 Magonza-Union Berlino – ore 15:30 | Friburgo-Francoforte – ore 18:00 Paderborn-Augusta – ore 15:30 | Shalke 04-Dusseldorf- ore 15:30 |

