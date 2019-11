Dove vedere Udinese-SPAL in diretta streaming o in tv

Uno dei match in programma nella dodicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 è Udinese-SPAL, che si disputerà domenica 10 novembre 2019 alle ore 15:00 alla Dacia Arena di Udine.

Si tratta di uno scontro salvezza di fondamentale importanza per entrambe le formazioni. L’Udinese dopo le due pesantissime sconfitte pattuite contro Atalanta e Roma – che sono costate la panchina a Igor Tudor – si è rialzato vincendo un altro match salvezza, in casa del Genoa, guidato in panchina da Luca Gotti. L’ex collaboratore di Maurizio Sarri ha ottenuto una deroga dalla Federazione anche per questo weekend e, in caso di nuovo risultato positivo, potrebbe essere infine confermato a tempo pieno come tecnico del club friulano. L’occasione per portare a casa un’altra vittoria e allontanare ulteriormente il diciottesimo posto è ghiotta, ma i bianconeri continuano a peccare di continuità, alternando buoni momenti ad altri in cui perdono la bussola piuttosto facilmente.

Dall’altra parte troviamo una SPAL fanalino di coda e in piena crisi. In estate il mercato non ha assolutamente rafforzato la squadra estense, che sin qui si è comportata malissimo, racimolando pochissimi punti e non dando quasi mai l’impressione di potersi giocare la salvezza al pari delle dirette concorrenti. La panchina di Leonardo Semplici sembra ora scricchiolare pesantemente e le prossime uscite, compresa questa, saranno assolutamente fondamentali per mantenere il posto. La trasferta di Udine non è impossibile da portare a casa, servirà tirar fuori la giusta determinazione per superare una squadra sicuramente non imbattibile.

Le probabili formazioni di Udinese-SPAL

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Udinese-SPAL potrà essere visto in diretta ed esclusiva in tv e streaming su DAZN.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it