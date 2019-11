Jack Sinner in finale alle Next Gen ATP Finals: stasera il grande appuntamento

Stasera alle ore 21, all’Allianz Cloud di Milano si giocherà la finale della terza edizione delle Next Gen Atp Finals. I due finalisti saranno Jack Sinner e Alex De Minaur. Battendo in semifinale il n.60 al mondo Kecmanovic, il 18enne azzurro ha già incantato Milano attirando le attenzioni di tutti gli amanti di questo sport, ma con un trionfo contro l’australiano farebbe un salto di qualità davvero importante.

Come arriva alla finale Jack Sinner

Jannik Sinner, 18enne che nel giro di pochi giorni ha conquistato gli appassionati italiani dando una svolta alla sua crescita personale, era già il migliore al mondo della sua età. il ragazzo della Val Pusteria ha iniziato a inseguire il suo sogno da piccolissimo e dopo questo torneo non potrà più nascondere le sue grandi qualità. Prima di questo fantastico periodo, si era già messo in mostra grazie alla vittoria nel Challenger di Bergamo lo scorso anno.

Durante la settimana delle Next Gen, Jack Sinner è riuscito a battere in rimonta Frances Tiafoe, a dominare Mikael Ymer e a trovarsi in difficoltà solo contro il francese Ugo Humbert, perdendo una partita che però non gli ha tolto l’onore di approdare tra i primi quattro della competizione. Soprattutto in semifinale, il 18enne altoatesino ha compiuto l’ennesimo prodigio battendo senza soffrire troppo il numero 60 del mondo, Miomir Kecmanovic.

Ora contro De Minaur Jannik rimane sfavorito. Anche perché l’australiano, ancora imbattuto quest’anno a Milano, è a caccia di un trofeo che gli varrebbe 429 mila dollari. Tralasciando tutto ciò, sarà una finale molto combattuta tra due atleti che non si risparmieranno di certo e che possono diventare due dei maggiori esponenti di tennis a livello internazionale.

Dove vedere la finale delle Next Gen ATP Finals

La partita di staserà potrà essere vista in diretta ed esclusiva in chiaro su Supertennis, sia in tv che in streaming.

