Dove vedere Bosnia-Italia in diretta streaming o in TV

Le qualificazioni ai campionati Europei 2020 si apprestano a vivere il loro epilogo. L’Italia di Roberto Mancini torna in campo per Bosnia-Italia, match valido per la nona giornata dei gironi di qualificazione. La sfida si giocherà allo Stadio Bilino Polje di Zenica, in Bosnia. Il fischio d’inizio è previsto per venerdì 15 novembre alle ore 20:45. Azzurri già qualificati come primi del gruppo J, Bosnia appesa invece ad un filo.

Le due squadre

Per l‘Italia la sfida con la Bosnia non ha grande importanza in ottica qualificazione. Gli azzurri sono già infatti qualificati alla fase finale di Euro 2020, mettendo al sicuro anche il primo posto nel girone. I ragazzi di Mancini hanno dimostrato grande tenacia e hanno espresso un buon calcio, anche se i margini di miglioramento sono ancora ampi. Anche i numeri parlano chiaro: l’Italia è l’unica nazionale con il Belgio a trovarsi ancora a punteggio pieno dopo otto giornate. I gol segnati sono stati ben 25, quelli subiti solo 3, con una differenza reti di +22 (alle spalle solo di Belgio e Russia).

La Bosnia era considerata la vera antagonista dell’Italia in questo girone. E invece, alla viglia di Bosnia-Italia, Dzeko e compagni si trovano soltanto al terzo posto, staccati però di 5 punti dalla Finlandia seconda. Per raggiungere la qualificazione diretta la Bosnia è obbligata a vincere entrambe le partite rimanenti e a sperare in due passi falsi della Finlandia. Ipotesi poco probabile visto che gli scandinavi affronteranno il fanalino di coda Liechtenstein, sfida che sulla carta dovrebbe garantire loro i tre punti e la matematica qualificazione senza particolari difficoltà.

Dove vedere Bosnia-Italia

Dove vedere dunque Bosnia-Italia? Le partite della nostra Nazionale sono offerte in diretta e in chiaro dalla Rai. Così gli appassionati potranno sintonizzarsi su Rai 1 per seguire in diretta TV il match. Bosnia-Italia sarà inoltre visibile in diretta streaming su Rai Play.

