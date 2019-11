Report: servizi e anticipazioni di stasera 11 novembre 2019 su Rai 3

La settimana si apre all’insegna dell’approfondimento giornalistico con Report. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci, in onda stasera 11 novembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, approda ad un nuovo appuntamento con tanti scottanti temi d’attualità da approfondire.

Tornano quindi le inchieste e servizi speciali della trasmissione che ha come obiettivo principale quello di indagare sulle problematiche che stanno maggiormente a cuore al pubblico italiano. Ma cos’ha in serbo per noi Report?

La puntata di Report si aprirà con il servizio Easy Riders dedicato ai fattorini che portano il cibo a domicilio muovendosi in bicicletta. In Italia ormai sono circa trentamila e sembrano destinati ad aumentare sempre di più. A svolgere questo lavoro non sono solo studenti in cerca di un piccolo guadagno ma anche persone adulte che hanno perso il lavoro. Li vediamo sfrecciare sulle due ruote il più velocemente possibile in quanto sono pagati a consegna e più disponibilità danno e più aumenta il loro punteggio in azienda. Un tipo di ristorazione moderna gestita da grandi compagnie come Just Eat, Deliveroo, Glovo che però non hanno voluto parlare ai microfoni del programma.

Report continuerà poi con l’inchiesta Ultras Spa sul tema degli accordi illeciti tra gli estremisti della tifoseria e società di calcio. Come tristemente noto, a Roma Fabrizio Piscitelli, capo indiscusso della Curva Nord chiamato da tutti Diabolik, ha perso la vita in un agguato. A Milano invece i fan sfegatati dell’Inter sono in contrasto tra di loro a causa sembra del bagarinaggio.

La trasmissione inoltre tornerà a parlare degli ultrà della Juventus che sono stati arrestati lo scorso sedici settembre per associazione a delinquere, estorsione aggravata, riciclaggio violenza privata. Ma sappiamo davvero tutto di questa storia?

Report si chiuderà con App – apparenze, servizio sulla mania di ritoccarsi le foto attraverso i filtri disponibili sui nostri smartphone. Migliorando le nostra immagine sui social si crea necessariamente una frattura tra quello che siamo veramente e quello che mostriamo agli altri. Ma quali conseguenza ha sulla nostra vita questa doppia “realtà”? Inoltre i servizi di fotoritocco chiedono di raccogliere i dati del nostro GPS, accesso alle rubriche, galleria e chiamate, dove e come vengono conservate queste informazioni?

