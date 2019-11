Live non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni di stasera in tv su Canale 5

Stasera 11 novembre 2019 alle 21.25 su Canale 5 andrà in onda Live Non è la D’Urso. Lo scoppiettante programma capace di unire il talk show al rotocalco approda ad un nuovo appuntamento con tante sorprese ed emozionanti storie da ascoltare.

Al timone della trasmissione, come di consueto, ci sarà l’energica conduttrice partenopea, regina indiscussa delle trasmissioni pomeridiane Mediaset che con la sua simpatia e allegria intervisterà personaggio noti del mondo dello spettacolo. Ma cos’ha in serbo per noi Live non è la D’Urso?

Litigi, passioni, bugie e commoventi storie saranno al centro della puntata dello show che tra poche ore verrà trasmesso su Canale 5. Anche questa settimana l’affascinante presentatrice napoletana ospiterà vip che sveleranno al pubblico interessanti retroscena della vita privata e professionale attraverso confronti di diverso tipo. Ci sarà infatti L’uno contro Cinque, in cui il personaggio famoso deve rispondere alle domande degli opinionisti seduti su delle sedie sferiche. Non mancherà poi L’ascensore, occasione per due celebrità di confrontarsi e risolvere questioni in sospeso attraverso un faccia a faccia.

Stasera giungerà Live non è la D’Urso Gabriel Garko, attore ed ex modello che in questi anni ha fatto impazzire milioni di italiane. L’affascinante artista confesserà alcuni particolari scottanti dei suoi amori passati e del suo presunto flirt con Gabriele Rossi. Parteciperà poi al programma anche la coppia di fidanzati formata da Simone Coccia e Stefania Pezzopane. Le due anime gemelle dovranno affrontare le accuse mosse contro di loro dai commentatori presenti in trasmissione. Ma le sorprese di Live Non è la D’Urso non finiscono qui. Il figlio di Cicciolina parlerà della sua esperienza in carcere mentre ascolteremo le parole della ragazza che chiede il test del DNA a Maradona perché convinta di essere sua figlia. Infine il programma dibatterà anche sul caso della suora incinta che ha scosso l’opinione pubblica.

