Dove vedere Germania-Bielorussia in diretta streaming o in tv

Andrà in scena sabato 16 novembre il match fra Germania-Bielorussia, che si disputerà al Borussia-Park di Monchengladbach alle ore 20:45, valido per la nona giornata di qualificazioni europee.

La Germania si presenta al match dopo lo 0-3 rifilato all’Estonia fuori casa nell’ultimo match disputato. I tedeschi si trovano ora a 15 punti nel girone di qualificazione e nella sfida di andata hanno vinto 0-2, mentre l’unica sconfitta rimediata è quella contro l’Olanda, prima nel girone a pari punti. Un girone molto equilibrato quello della nazionale guidata da Low, che vede ancora in corsa per la qualificazione l’Irlanda del Nord, terza con 12 punti e che si prepara a sfidare i tedeschi nell’ultima giornata prevista per martedì prossimo. Non sarà una partita semplice per la nazionale teutonica, più che altro vista la pressione che ricadrà sulle spalle dei giocatori, più che per la forza dell’avversario in sé, sicuramente alla portata.

La Bielorussia è ormai eliminata da tempo. I ragazzi guidati da Aljaksandr Ermakovič sono chiamati comunque ad onorare l’impegno e il girone, arrivando dalla sconfitta in casa per 1-2 contro l’Olanda. Fin qui la nazionale bielorussa ha collezionato solamente quattro punti e si trova davanti alla sola Estonia in classifica, con un bottino di una vittoria, un pareggio, cinque sconfitte, quattro gol siglati e dodici subiti. L’impegno del Borussia-Park sarà molto proibitivo, ma l’ultima sfida contro l’Olanda ha dimostrato che si tratta di una squadra che può giocarsi le sue chance anche contro avversari più forti.

Le probabili formazioni di Germania-Bielorussia

GERMANIA (3-4-1-2): Neuer; Ginter, Süle, Tah; Kehrer, Kimmich, Gündogan, Schulz; Reus; Werner, Gnabry.

BIELORUSSIA (4-2-3-1): Gorbunov; Shitov, Martynovich, Sivakov, Volodko; Dragun, Maevski; Savitski, Kovalev, Stasevich; Laptev.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La partita Germania-Bielorussia non sarà trasmessa in territorio italiano né in tv, né in streaming.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it