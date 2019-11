Dove vedere Portogallo-Lituania in diretta streaming o in tv

Incontro fissato per giovedì 15 novembre, quello fra Portogallo-Lituania con fischio d’inizio alle ore 20.45 all’Estadio Algarve.

Portogallo-Lituania: come arrivano le squadre

Portogallo reduce dalla sconfitta fuori casa contro l’Ucraina per 2-1, chiamato a fare punti in ottica qualificazione. Ragazzi di Fernando Santos che si trovano -8 dall’Ucraina che guida il girone con 19 punti. Squadra di Andrij Ševčenko che sembra irraggiungibile per il primo posto; ma per il secondo, che qualifica alla fase finale, è lotta a due con la Serbia. Il Portogallo ha un punto da difendere con due gare al termine. Ecco perché Ronaldo per Fernando Santos sarebbe importante. Cristiano allo Stadium è sembrato molto in difficoltà nell’ultima sfida interna con il Milan, visto che accusa un problema al ginocchio che lo condiziona in allenamento e in campo. Le partite con la nazionale sono due: Portogallo-Lituania giovedì e Lussemburgo-Portogallo domenica. Portogallo che deve dare il massimo per non perdere la seconda posizione in classifica.

Lituania in piena difficoltà in questo girone B. Reduce da 5 sconfitte di fila, ultima persa 1-2 in casa contro la Serbia. La squadra di Valdas Urbonas si trova a dover combattere una sfida molto ardua vista la condizione in classifica. Solo un punto per la Lituania nel girone, ottenuto nella sfida interna contro il Lussemburgo finita 1-1. Dopo 8 giornate, si trova a 1 punto in classifica a dover rincorrere il Lussemburgo a 4 punti. La Lituania è la peggior difesa del girone, conta 19 gol subiti in contrapposizione ai solo 5 fatti.

Gran Galà del calcio 2019: nomi, candidati e premi

Le probabili formazioni di Portogallo-Lituania

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Dias, Fonte, Guerreiro; Fernandes, Pereira, Carvalho; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

LITUANIA (4-3-1-2): Zubas; Mikoliunas, Pallonis, Girdvainis, Vorobjovas; Zulpa; Verbickas, Simkus, Matulevicius, Golubickas; Chernykh.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La prima partita trasmessa in chiaro in tv sarà Portogallo-Lituania, con diretta televisiva sul canale Mediaset 20.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it