Le più prolifiche coppie gol d’Europa: statistiche e nomi

Sono già passate 12 giornate dall’inizio dei grandi campionati europei e diversi nomi si sono già messi in luce nelle proprie squadre di club.

La coppia più prolifica d’Europa

Tre gol insieme contro il Lecce, Immobile e Correa sono il miglior tandem dei primi 5 campionati europei. Arrivano a quota 20 reti, sono davanti ai tedeschi del Bayer (a quota 18), ai fenomeni del City (16) e a Dembele e Depay. Ora anche Correa contribuisce davvero a questi numeri strepitosi e non fa solo da contorno. Prima doppietta in biancoceleste per l’argentino, autore di cinque gol negli ultimi 5 incontri. Gli si rimproverava, l’anno scorso, la scarsa capacità di realizzazione sotto porta. Adesso è anche merito di Joaquin Correa questa cavalcata sino al quarto posto in classifica in serie A. Il giovane biancoceleste ha segnato con l’Atalanta, il Torino, ed è stato decisivo a San Siro e ieri contro il Lecce all’Olimpico. Con una doppietta il Tucu ha già superato se stesso alla fine dello scorso campionato.

Euro 2020, 9^ turno: calendario, orari e date dei match

Le altre coppie gol d’Europa

A inseguire la coppia d’attacco di Simone Inzaghi, abbiamo i due attaccanti del Bayern Monaco, ovvero Lewandowski e Gnabri che sono fermi, per modo di dire, a 18 reti grazie ai 16 gol firmati dal bomber polacco. A seguire abbiamo la coppia d’attacco micidiale di Pep Guardiola, Aguero sterling, che segue con 16 reti e che nel big match contro il Liverpool, finito per 3 a 1, é rimasta a secco. In quarta pozione un’altra coppia prodigio, che sta regalando grandi gioie ai tifosi, ovvero Dembele e Depay coppia gol del Lione. Depay però é rimasto ai box nella partita contro il Marsiglia a causa di un infortunio rimediato in allenamento. Nella classifica troviamo altre due coppie gol che giocano in Italia: gli attaccanti dell’Inter Lautaro Martinez e Romelu Lukaku e gli attaccanti dell’Atalanta Luis Muriel e Duvan Zapata. L’ultimo attaccante della Dea citato però manca dal campo da quattro giornate a causa di un infortunio muscolare, ma pronto a rientrare dopo la pausa per le nazionali.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it