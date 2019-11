WhatsApp: aggiunta gruppi cambia col nuovo aggiornamento. Le novità

È in arrivo un nuovo aggiornamento su WhatsApp che farà felici chi detesta essere inserito nei Gruppi da persone della sua rubrica o da perfetti sconosciuti. Lo ha comunicato la stessa azienda, concretizzando così una novità in merito di privacy che era attesa da un po’ di tempo. Oggi, infatti, è possibile essere inseriti nei gruppi “a propria insaputa”: basta avere un numero di telefono per farlo accedere a un gruppo. L’unico modo per uscirne è abbandonarlo, con tanto di notifica visualizzabile a tutto il gruppo che l’utente ha abbandonato quella conversazione e dunque il gruppo. Con tanto di conseguenze spiacevoli a livello personale, un po’ come la doppia spunta, alla cui visualizzazione, si presume, debba seguire per forza una risposta immediata.

WhatsApp: novità privacy e gruppi con l’aggiornamento

Con il nuovo aggiornamento sarà sufficiente recarsi sulla voce Impostazioni dell’applicazione, quindi selezionare Account, Privacy e infine Gruppi. Qui si avrà la possibilità di scegliere tra 3 opzioni, che sono le seguenti:

Tutti : ovvero, qualsiasi persona (anche sconosciuta) potrà unirvi a un gruppo. Insomma, quello che succede ora, senza alcun cambiamento.

: ovvero, qualsiasi persona (anche sconosciuta) potrà unirvi a un gruppo. Insomma, quello che succede ora, senza alcun cambiamento. I miei contatti : solo i contatti presenti in rubrica avranno la possibilità di inserire il vostro numero in un gruppo.

: solo i contatti presenti in rubrica avranno la possibilità di inserire il vostro numero in un gruppo. I miei contatti eccetto: ovvero si potranno selezionare le eccezioni, quindi i contatti presenti in rubrica che non saranno autorizzati a inserirvi in un gruppo WhatsApp.

In questi ultimi due casi, l’amministratore del gruppo (ovvero il numero che non compare tra i contatti in rubrica o fa parte delle eccezioni oppure un numero sconosciuto) potrà comunque invitare il soggetto a unirsi al gruppo tramite notifica privata. Dall’altra parte si avranno 3 giorni di tempo per accettare l’inserimento nel gruppo, scaduti i quali la richiesta decade.

WhatsApp contro i gruppi sospetti

A proposito di gruppi, WhatsApp sta attualmente controllando tutti quelli sospetti o illeciti, riconducibili a tematiche come razzismo, violenza e perversioni sessuali. Una volta scoperti, avviene il ban permanente dell’utente, poiché si violano le condizioni e i termini generali del servizio. È quanto emerge da una discussione su Reddit.

