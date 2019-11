Stasera tutto è possibile: ospiti e anticipazioni dell’11 novembre

È giunto il momento il momento dei saluti per Stasera tutto è possibile. L’esilarante show, in onda oggi 11 novembre 2019 alle 21.20 su Rai 2, approda alla sua ultima puntata con ancora tante sorprese e bizzarre giochi.

Anche questa settimana quindi torna a farci compagnia il fortunato programma, versione italiana del format Anything Goes, che ha come protagonisti un gruppo di personaggi famosi alle prese con rocambolesche prove da superare. Ma cos’ha in serbo per noi lo scoppiettante programma?

Stasera tutto è possibile: anticipazioni dell’11 novembre

Poche ore ci separano dall’appuntamento finale con lo show di Rai 2. Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà Stefano De Martino, modello e ballerino che oramai da diversi anni ha conquistato il pubblico italiano grazie al suo talento e innegabile bellezza. Nel magico Auditorium Rai di Napoli l’affascinante conduttore, in un’atmosfera allegra, presenterà i concorrenti dell’ultima grande festa fatta di sketch, improvvisazioni comiche ed esilaranti giochi.

Tema della puntata sarà la musica e anche questa volta non sono previsti né premi né giurati in quante le prove da superare non rappresentano una vera competizione. Il programma infatti ha come unico obiettivo quello di divertire e intrattenere il pubblico con uno spettacolo adatto a tutta la famiglia.

Ospiti e anticipazioni di stasera 11 novembre

Gli ospiti di Stasera tutto è possibile saranno: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande e Antonio Giuliani. Inoltre parteciperanno allo show anche Max GIusti, Fatima Trotta, Le Donatella, Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci.

Non mancherà poi la Stanza Inclinata, prova simbolo della trasmissione in cui i protagonisti della puntata cercheranno di non perdere l’equilibrio mentre improvvisano un storia ascoltando le indicazioni del conduttore. Infine salirà su palco anche la mascotte del programma, il Panda animato dal ballerino Egon Polzone. Tutto questo e molto altro su Rai 2.

