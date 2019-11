Geoffrey Rush: biografia, carriera e film. Chi è ne Il pirata dei caraibi

I Pirati dei Caraibi, La Maledizione della prima Luna. Un film del 2003 con Johnny Depp nel ruolo di Capitano Jack Sparrow, Geoffrey Rush (Pirata Barbossa), Orlando Bloom (Will Turner).

Parasite di Bong Joon-Ho, la recensione: si sente dall’odore

Chi è Geoffrey Rush: vita privata e carriera di Capitan Barbossa

Geoffrey Roy Rush nasce il 6 luglio 1951 a Toowoomba in Australia. Viene considerato uno degli attori e produttori più popolari in Australia. Rush si è imposto sul palcoscenico internazionale grazie alla sua interpretazione del pianista David Helfgott in “Shine“, vincendo l‘Oscar come miglior attore, il Golden Globe, e il premio dell’Australian Film Institute. L’attore si laurea in Letteratura Inglese all’Università del Queensland. Si trasferisce a Parigi per due anni dove frequenta una scuola internazionale di teatro. Durante il suo soggiorno parigino, divide per quattro mesi un appartamento con Mel Gibson. Dopo i riconoscimenti avuti con “Shine“, Geoffrey Rush ha partecipato in diversi film di successo fra cui “Shakespeare in love”(con il quale ha ricevuto la nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista). Con “Quills” ha ricevuto le nomination come miglior attore ai British Academy Awards, allo Screen Actors Guild, ai Golden Globe e agli Oscar 2000. Nel 2003 ha lavorato nella commedia dei fratelli Coen “Prima ti sposo, poi ti rovino“. Geoffrey Rush è stato scelto dal regista Stephen Hopkins per interpretare il ruolo di Peter Sellers in “Una pantera ad Hollywood“, grazie a cui ha vinto il Golden Globe nel 2005 come miglior attore in un film tv. Nel 2005 recita anche in Munich, regia di Steven Spielberg. Nel 2011 riceve la quarta nomination all’Oscar come migliore attore non protagonista per il film Il discorso del re, film sulla vita del sovrano Giorgio VI d’Inghilterra.

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che Rush è sposato con la collega Jane Menelaus, dalla quale ha avuto Angelica e James.

