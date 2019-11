Dove vedere Francia-Moldavia in diretta streaming o in tv. le formazioni

Giovedì 14 novembre 2019 avrà luogo Francia-Moldavia, gara valida per il 9^ e penultimo turno delle qualificazioni a Euro 2020. Allo Stade de France, nei pressi di Saint-Denis, Parigi, la gara avrà inizio alle ore 20:45.

Girone H, come arrivano le 2 squadre

Francia e Moldavia vivono due situazioni diametralmente opposte: la prima occupa attualmente la seconda piazza, alle spalle della capolista Turchia, la seconda – invece – coi suoi 2 punti raccolti in 8 gare, si trova relegata in ultima posizione, con la consapevolezza di essere fuori da ogni possibile discorso qualificazione. Sono 21 le reti realizzate dai Blues, solo 2 quelle messe a segno dalla compagine moldava; ciò sottolinea ancor di più come Francia-Moldavia, almeno sulla carta, sia una sfida con un finale già apparentemente scritto.

La gara d’andata, tenutasi il 22 marzo 2019 nel civettuolo Stadionul Zimbru di Chișinău, si concluse col il 4-1 esterno dei francesi: Griezmann, Varane, Giroud e Mbappe le firme dei Blues; Ambros, al minuto 89, l’autore del gol della bandiera.

Classifica girone H: Turchia e Francia 19, Islanda 15, Albania 12, Andorra e Moldavia 3

Francia-Moldavia, le probabili formazioni

Didier Deschamps, CT dei blues, dovrebbe confermare quasi in blocco la formazione che ha sfidato la Turchia di Şenol Güneş nella gara di ottobre, ma con due piccole variazioni dettate da infortuni: Lucas Digne dovrebbe prendere il posto dell’altro Lucas, Hernandèz, e Lemar dovrebbe invece sostituire Blaise Matuidi. Ancora fuori Hugo Lloris. Fiducia confermata anche a Wissam Ben Yedder, fautore di un ottimo inizio di stagione.

Anche il CT moldavo, Semen Altman, non dovrebbe stravolgere la formazione rispetto all’ultima gara disputata, scendendo in campo col solito “5-4-1” contenitivo.

Ecco le probabili formazioni di Francia-Moldavia: Francia (4-2-3-1): Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Tolisso, Sissoko; Coman, Griezmann, Lemar; Ben Yedder

Moldavia (5-4-1): Coselev; Graur, Prepelita, Posmac, Mudrac, Reabciuk; Suvorov, Anton, Cebotaru, Ionita; Sidorenco

Dove vedere Francia-Moldavia

Francia-Moldavia, per quanto riguarda il nostro paese, non sarà visibile né in diretta tv né in diretta streaming, in quanto non è prevista alcun tipo di copertura.

