Serie B: il punto sui risultati delle prime dodici giornate

La dodicesima giornata del campionato di Serie B 2019/20 si è conclusa ed è possibile stabilire, grazie ai primi verdetti, chi saranno le squadre che ambiscono a piazzamenti alti o bassi della classifica.

La parte alta della classifica di Serie B

In prima posizione nel campionato di Serie B, abbiamo il Benevento. La squadra di Simone Inzaghi sta vivendo un grandissimo momento di forma, infatti si trova 4 punti sopra il Crotone che è in seconda posizione. La capolista però di è fermata la scorsa giornata contro la Juve Stabia e il portiere giallorosso ha commentato così la partita: “Gli avversari erano agguerriti perché il derby si sente. Su questo campo cercano di ottenere più punti possibili perché giocano bene. Noi abbiamo avuto il giusto atteggiamento, credo che senza l’espulsione di Caldirola sarebbe finita in maniera diversa. Non abbiamo subito grossi pericoli, anche in inferiorità numerica. Loro hanno segnato grazie a un grande gol, ma oltre a quello non ricordo particolari occasioni. Non dico che in parità numerica potevamo vincerla, ma sicuramente avremmo creato maggiori occasioni. La prima ammonizione di Caldirola non c’era“. Tolto il Benevento che sta cercando uno sprint importante in questa prima parte di campionato, abbiamo ben 13 squadre in soli 5 punti di distanza, pronte a giocarsi l’accesso ai playoff. In ordine: Crotone 21 punti, Cittadella 20 punti, Pescara, Perugia, Pordenone a 19 punti, Chievo, Salernitana 18 punti, Frosinone, Empoli, Ascoli 17 punti, Venezia, Pisa ed Entella a 16 punti.

La parte bassa della classifica

Parte bassa della serie B: partendo dalla 15esima posizione abbiamo la Cremonese con 15 punti che prova a seguire il gruppone davanti e viene dall’importante vittoria contro la Salernitana. Seguono Cosenza, che nelle ultime due partite contro trapani e Cremonese è riuscita a trovare 4 punti importanti per la classifica e Spezia a 12 punti, completano la zona playout Juve Stabia e Livorno, che dopo la vittoria contro la Juve Stabia è ricrollata in fuori casa contro il Venezia.. In ultima posizione troviamo il Trapani che non vince una partita dal 29 settembre contro la Spezia.

