La maledizione della prima luna: trama, cast e curiosità del film

Stasera 11 novembre 2019 alle 21.20 su Italia 1 andrà in onda La maledizione della prima luna. La pellicola del 2003 è stata diretta da Gore Verbinski, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per film come Un topolino sotto sfratto, The Mexican – Amore senza la sicura, The Ring, The Weather Man – L’uomo delle previsioni e La cura del benessere.

Il film d’avventura, distribuito da Buena Vista International Italia e sceneggiato da Terry Rossio e Ted Elliott, segue le incredibili e rocambolesche imprese di un bizzarro pirata, una giovane e bellissima donna e un fabbro. Ma qual è la sinossi de La maledizione della prima luna?

La maledizione della prima luna: trama

La maledizione della prima luna è ambientata nel 1700 ai Caraibi. La pellicola segue le vicende dell’eccentrico pirata Jack Sparrow, la giovane e splendida Elizabeth Swan, figlia del governatore e il fabbro Will Turner. Quest’ultimo otto anni prima è stato salvato da una morte certa in mare proprio dalla ragazza e da quel momento, anno dopo anno, è cresciuto in lui un amore sempre più forte per la donna a cui però non ha mai rivelato i propri sentimenti. D’altra parte Swan, costretta a sposarsi con l’odioso commodoro James Norrington, prova un profondo affetto per l’umile fabbro.

Nel frattempo, giunto il giorno delle nozze, la bella protagonista de La maledizione della prima luna poco prima di di convolare a nozze sviene e, caduta in mare, viene soccorsa dal pirata Sparrow, giunto sul luogo per acquistare una nave. L’impatto con l’acqua però attiva il ciondolo che la ragazza aveva sottratto a Will il giorno in cui lo ha conosciuto e che teneva al collo. In questo modo inavvertitamente richiama la Perla Nera e il capitano Hector Barbossa. La donna, scambiata per l’erede di Sputafuoco Bill Turner, viene rapita e il fabbroe Jack partono per raggiungere la flotta in fuga. Riusciranno a salvare la bella Swan?

Il cast del film

Ne La maledizione della prima luna Johnny Depp interpreta Jack Sparrow mentre Geoffrey Rush è Hector Barbossa. Orlando Bloom veste i panni di Will Turner, Keira Knightley quelli di Elizabeth Swann e Jack Davenport è James Norrington.

Hanno partecipato al film anche Jonathan Pryce nel ruolo di Weatherby Swann, Kevin McNally in quello di Joshamee Gibbs e Lee Arenberg che è Pintel. Mackenzie Crook recita la parte di Ragetti, Damian O’Hare quella di Gillette e Jonny Rees è Theodore Groves. Inoltre Giles New è Murtogg, Angus Barnett interpreta Mullroy e David Bailie è Cotton. Completano il cast di La maledizione della prima luna Zoe Saldana nei panni di Anamaria e Martin Klebba quelli di Marty.

La maledizione della prima luna: curiosità del film

Forse non tutti sanno che il titolo originale de La maledizione della prima luna è Pirates of the Caribbean: The Curse od the Black Pearl. La pellicola inoltre è stata un vero e proprio successo al botteghino e rappresenta il primo capitolo della pentalogia dedicata alle avventure dei Pirati dei Caraibi.

Infine il film ha ricevuto ben cinque nomination ai Premi Oscar e una ai Golden Globe.

