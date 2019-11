Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: trama, cast e quando esce il film

Siete in cerca di un film family friendly? Allora Ailo – Un’avventura tra i ghiacci potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 14 novembre 2019, è stata diretta da Giullaume Msidatchevsky, regista, biologo e documentarista che in passato ha dedicato opere ai lupi, ai babbuini. L’artista inoltre ha lavorato per committenze famose come France 2, National Geographic, ZDF e Sky.

L’emozionante lungometraggio è stato prodotto da Borsalino Productions con Gaumont e distribuito da Adler Entertainment. Inoltre la fotografia è di Daniel Meyer e le musiche sono di Julien Jaouen. Ma qual è la sinossi di Ailo?

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci: trama e quando esce il film

Come già detto in apertura di articolo, il film di Guillaume Maidatchevski approderà sul grande schermo il 14 novembre 2019. La pellicola racconta la storia di Ailo, un cucciolo di renna che intraprende un viaggio nella Lapponia finlandese, terra dai paesaggi splendidi in cui la natura ancora domina in tutta la sua folgorante bellezza. Tra i ghiacciai e il clima dalle temperature proibitive, seguiamo le avventure e le sfide che deve superare il piccolo quadrupede che è stato seguito dalla macchina da presa per ben sedici mesi.

Il lungometraggio ci permette di osservare il percorso di crescita del nostro piccolo amico ogni giorno alle prese con nuove sfide e in continua lotta per la sopravvivenza. Immagini uniche ed emozionanti che mostrano lo splendore di luoghi che sembrano usciti da una favola e la vita della fauna tra solidarietà e prevaricazione. Un processo di maturazione e trasformazione che porterà il fragile Ailo a diventare una renna adulta.

Il cast del film

La voce narrante di Alio – Un’avventura tra i ghiacci è dell’attore, scrittore e conduttore radiofonico Fabio Volo.

