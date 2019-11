Dove vedere Inghilterra-Montenegro in streaming o in tv. Le formazioni

Inghilterra-Montenegro è uno dei 25 incontri valevoli per la nona giornata delle qualificazioni al prossimo campionato europeo di calcio, Euro 2020. Il match tra gli uomini di Southgate e quelli di Hadžibegić – valido per il raggruppamento A – si terrà giovedì 14 novembre 2019 alle ore 20:45. Ad accogliere i 22 uomini in campo sarà il Wembley Stadium di Londra.

Girone A, come arrivano le 2 squadre

Inghilterra-Montenegro è vista da molti come una gara a senso unico, anche e soprattutto in virtù della condizione e del valore messo in campo dalle due squadre. La nazionale dei 3 leoni – come ampiamente pronosticabile – si sta rivelando essere il vero mattatore del raggruppamento A: 5 vittorie per Kane e compagni e un solo scivolone – patito in terra ceca – che tuttavia non ha poi compromesso la leadership del girone. All’Inghilterra, infatti, basta ottenere una vittoria sulle due gare a disposizione per ottenere il pass per Euro 2020, sempre che le rivali non vadano incontro a ulteriori scivoloni.

Per i falchi del Montenegro, 46° nel Ranking FIFA, nulla in gioco se non l’orgoglio e il prestigio della grande sfida. Nonostante la partita in più rispetto agli inglese, infatti, sono ancora fermi a 3 punti, condividendo l’ultima piazza con la Bulgaria: niente Euro 2020 per loro.

Classifica raggruppamento A: Inghilterra 15, Repubblica Ceca 12, Kosovo 11, Montenegro* e Bulgaria* 3.

*Montenegro e Bulgaria, a differenza delle altre 3, hanno disputato una partita in più

Inghilterra-Montenegro, le probabili formazioni

Southgate rimane convinto delle sue idee e presenta il suo solito 4-3-3. Fra i pali Pickford, in difesa potrebbe essere riconfermato Mings. In centrocampo, sicuri del posto Barkley ed Herderson, possibile ballottaggio fra Maddison e Winks. In avanti, Rashford, Kane e Sterling non si discutono.

Anche Hadžibegić difficilmente cambierà più di tanto, e potrebbe dunque scendere con gli stessi uomini che sono stati sconfitti per 2-0 in Kosovo: 4-2-3-1 con Marusic esterno basso e Magosa prima punta.

Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Montenegro: Inghilterra (4-3-3): Pickford; Trippier, Mings, Maguire, Chilwell; Henderson, Barkley, Winks/Maddison; Rashford, Kane, Sterling

Montenegro (4-2-3-1): Petkovic; Marusic, Lagator, Simic, Bulatovic; Scekic, Vukcevic; Boljevic, Beqiraj, Jovovic; Mugosa

Gran Galà del calcio 2019: nomi, candidati e premi

Dove vedere Inghilterra-Montenegro

Per Inghilterra-Montenegro – sia per tv che per diretta streaming – non è previsto alcun tipo di copertura, e dunque non sarà fruibile dall’utenza del nostro paese.

