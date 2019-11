Il Collegio 4: anticipazioni e cast di stasera 12 novembre 2019 su Rai 2

Oggi 12 novembre 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Il Collegio 4. Il divertente docu-reality, versione italiana del format britannico That’ll Teach’me, approda ad un nuovo appuntamento con tante sorprese e colpi di scena.

Tornano quindi gli allievi del Convitto di Celana a Caprino Bergamasco catapultati nei magici anni ’80 tra la breakdance, l’aerobica e i Mondiali di calcio. Come di consueto inoltre, anche questa settimana Simona Ventura arricchirà ulteriormente il programma raccontando eventi e aneddoti risalenti a quel periodo storico. Ma cos’ha in serbo per noi Il Collegio 4?

Il Collegio 4: anticipazioni di stasera 12 novembre 2019 su Rai 2

La quarta puntata de Il Collegio si aprirà con un’interessante lezione sull’uso della telecamera VHS. Questa tecnologia, diffusa negli anni ’80, è in parte sconosciuta agli studenti della scuola abituati ad utilizzare i propri smartphone per girare filmati. Un’occasione unica quindi per i teenager che, dopo aver ascoltato le indicazioni dei professori, visiteranno un parco zoologico e realizzeranno un reportage. Successivamente il docente di Inglese David Wayne Callahan dibatterà sull’importante tema dell’integrazione razziale prendendo come punto di riferimento Ebony and Ivory di Paul McCartney r Stevie Wonder. Inoltre i ragazzi durante l’ora di musica canteranno Imagine, capolavoro di John Lennon e discuteranno sul femminismo.

Ma le sorprese de Il Collegio 4 non finiscono qui. Un insegnante infatti a causa di un imprevisto dovrà assentarsi e al suo posto arriverà un supplente. Verrà poi annunciata la Giornata dello Studente e l’istituto sarà visitato da un Ispettore Scolastico. Come si comporteranno i venti allievi del convitto di Celana?

Il cast del docu-reality

Gli allievi de Il Collegio 4 sono:

Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS)

Maggy Gioia, 14 anni (Milano)

Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI)

Benedetta Matera, 14 anni (Napoli)

Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE)

Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO)

Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM)

Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE)

Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL)

Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM)

Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino)

Inoltre sono studenti de Il Collegio 4 anche:

Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA)

Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg)

Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD)

Francesco Cardamone, 14 anni (Roma)

George Ciupilan, 17 anni (Stella – SV)

Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli)

Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza)

Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI)

Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma)

Fanno parte del cast Simona Ventura e alla guida del corpo docente c’è Paolo Bosisio. I professori de Il Collegio 4 sono:

Daniele Calanna (Educazione fisica);

Giovanna Giovannini (Educazione musicale),

Valentina Gottlieb (Aerobica),

Carlo Santagostino (Informatica)

Carmelo Trainito (Breakdance)

David Wayne Callahan (Inglese);

Alessandro Carnevale (Arte);

Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica);

Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze);

Luca Raina (Storia e Geografia);

Lucia Gravante (Sorvegliante);

Piero Maggiò (Sorvegliante);

