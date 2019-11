Fantacalcio 19/20, Top e Flop 11 della 12^ giornata

Con il 12^ turno di Serie A già passato agli archivi, si è conclusa anche un’altra giornata di fantacalcio, gioco che ormai da anni ci accompagna e movimenta i nostri weekend calcistici. Il turno appena trascorso può essere facilmente etichettato come “frizzantino“: da una parte, sono infatti stati molti i gol e gli assist – e di conseguenza anche i bonus; ma dall’altra parte sono state numerose le cattive prestazione – e i malus relativi. Di seguito, prendendo sempre in considerazione un “canonico” 3-4-3, ecco la Top e la Flop 11 di questa 12^ giornata di fantacalcio.

Fantacalcio, la Top 11 di giornata

La Top 11 di quest’ultima giornata di fantacalcio è riuscita nella grande impresa dello sfondare il muro dei 120 punti: 125,5 per la precisione.

Fra i pali troviamo Juan Musso, portiere dell’Udinese, che con il rigore neutralizzato a Petagna ottiene una valutazione di 7,5, addolcita ancor di più dal +3: 10,5 la sua valutazione complessiva. Si passa poi alla difesa con il 10 di Pisacane (7+3),con l’8 di Gagliolo (7+1) e il 7,5 di Acerbi (6,5+1), per un totale di 25,5 punti. Ma è d’ora in poi che si comincia far sul serio, iniziano infatti i bonus pesanti: si parte dai gol e dai 10 di Vecino e di Rog, per poi passare al 13,5 di Berenguer – doppietta per lui – e infine chiudere col 14,5 di Naingollan, 1 goal, 3 assist e autentico mattatore della sfida contro i viola. Totale di 48. In attacco nessuna tripletta, ma ben 3 doppiette: abbiamo i 14 di Caputo e di Belotti e il più che onesto 13,5 di Correa. Vlahovic con il suo 12,5 rimane fuori da questa speciale classifica. L’attacco chiude con un totale di 41,5. Top 11 12^ fantacalcio: Musso 10,5; Pisacane 10, Gagliolo 8, Acerbi 7,5; Vecino e Rog 10, Berenguer 13,5, Naingollan 14,5; Correa 13,5, Belotti e Caputo 14

L’altra faccia della medaglia: la Flop 11 di giornata

Con la Flop 11 della 12^ di fantacalcio, si parte alla “grandissima” con lo 0 spaccato di Bartłomiej Drągowski, estremo difensore della Fiorentina. Passando alla difesa, abbiamo il 3 di Mateju (4-1), il 4 di Mbaye (4,5-0,5) e il 4,5 di Martin Caceres: totale di 11,5. In centrocampo troviamo ben due giocatori della Fiorentina, Federico Chiesa ed Erick Pulgar, coi loro rispettivi 4,5 (5-0,5) e 5; a chiudere il reparto ci pensano il 4 di Malinovskyi, talento ancora inespresso dell’Atalanta, e il 4,5 di Cassata (5-0,5). Totale di 18. L’attacco, infine riesce nell’incredibile e duro compito di riuscire a fare meno di 10: abbiamo il 4,5 di Stefano Okaka (5-0,5) e – per concludere in bellezza – il 2,5 di Babacar e il 2 di Andrea Petagna, entrambi “vittime” di un rigore sbagliato. Totale di 9. La Flop 11 di giornata colleziona dunque un bel 38,5, meno di un terzo del punteggio realizzato dalla Top 11 precedentemente analizzata. Flop 11 12^ fantacalcio: Dragowski 0; Mateju 3, Mbaye 4, Caceres 4,5; Chiesa 5, Pulgar e Cassata 4,5, Malinovskyi 4; Okaka 4,5, Babacar 2,5, Petagna 2

Si conclude dunque anche questo appuntamento con la 12^ di fantacalcio, e voi, quanti di questi 22 giocatori avevate in campo?

