Serie tv Timvision 2019: quali vedere, trame e anticipazioni

Tra le tante piattaforme streaming che offrono servizi e contenuti come serie tv, film, cartoni animati, e altro, è impossibile citare Timvision. l’On demand di Tim permette di guardare in streaming sia da pc che da smartphone o smartv per un costo pari a 5 euro al mese. Chi è già abbonato a Tim Super, invece, ha la possibilità di accedere al catalogo gratuitamente. Esiste, inoltre, l’opzione Plus che consente a tutti gli utenti iscritti di scaricare qualsiasi contenuto per visualizzarlo anche offline. Vediamo insieme quali sono 3 serie tv da non perdere offerte da Timvision.

Serie Tv TimVision: le migliori 3 del 2019

Partiamo subito da una serie tv di genere distopico che ha raggiunto la quota di 3 stagioni ed è già molto diffusa tra il pubblico: The Handmaid’s Tale. La trama racconta la storia di un’ancella, Difred, che, in una società in cui la fertilità tra donne è compromessa, è costretta a offrire servizi di natura domestica e sessuale al fine di assicurare la riproduzione. Ci troviamo nella Repubblica immaginaria di Gilead in cui il regime estremista e di ispirazione biblica costringe le donne a sottomettersi a una società decisamente patriarcale. Difred cercherà in ogni modo di superare la sua condizione e riuscire a ottenere la sua libertà.

Passiamo a un altro show, questa volta di stampo italiano: Skam Italia. La serie racconta le vicende di un gruppo di ragazzi adolescenti iscritti al Liceo Kennedy di Roma. La particolarità dello show è sicuramente il format: la storia evolve e prosegue attraverso l’uso di Instagram, in cui ogni protagonista rilascia video-interviste parlando dei temi più svariati: dalla ricerca di se stessi, ai rapporti umani all’interno di un social network e, ovviamente, al sesso.

La serie tv sbarcata dapprima su History Channel, Vikings, in cui si narrano le vicende del personaggio più criptico della storia dei vichinghi: Ragnar Lothbrok e i suoi figli. Dal profondo desiderio di scoperta, Ragnar è il primo guerriero a esplorare le terre oltre i confini conosciuti; scoprirà nuove culture da cui rimarrà affascinato e cercherà di portare alla sua gente quanta più ricchezza possibile. Lungimirante, avventuroso e curioso, Ragnar mostrerà un lato dei Vichinghi che spezza i luoghi comuni contemporanei. Guerre sanguinose, scontri violenti, tradimenti, religione, amicizie e amori saranno i temi centrali dello show. Assolutamente da non perdere.

