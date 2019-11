Bundesliga 19/20: punto sulle prime undici giornate

Con l’undicesima giornata volta al termine in questo fine settimana, l’appuntamento per la prossima giornata di Bundesliga 19/20 è fissato dopo le pause nazionali; precisamente, il giorno 22 novembre si darà il via alla dodicesima giornata. Andiamo adesso a vedere la situazione del campionato tedesco dopo 11 partite.

Bundesliga 19/20: parte alta della classifica

In vetta alla classifica troviamo il Borussia Mönchengladbach. La squadra guidata da Marco Rose si trova a capo della classifica con 25 punti ottenuti in 11 giornate. Primi in classifica che vantano tre vittorie di fila, fra cui l’ultima contro il Werder Brema in casa per 3-1. A rincorrere il M’Glabach, ci sono: Lipsia, Bayern Monaco e Friburgo che si trovano tutte e tre a 21 punti. Solo 4 punti di distacco dalla vetta per queste squadre, quindi il tutto resta ancora aperto sul campionato tedesco. A seguire ci sono: l’Hoffenheim con 20 punti in quarta posizione, mentre Borussia Dortmund e Shalke 04 si contendono il quinto posto con 19 punti. Sotto di loro troviamo: in ottava posizione il Leverkusen con 18 punti, Eintracht e Wolfsburg invece con 19 punti, entrambe in nona posizione. Situazione aperta in ottica Champions League ed Europa Leauge, visto i pochi punti di distacco fra le varie squadre: la parte alta della classifica di Buendesliga rimane del tutto incerta.

Parte bassa della classifica

Pozione ritenuta bassa già quella dell’Union Berlino. La squadra di Urs Fischer si trova in 11esima posizione con 13 punti e con un distacco di 4 punti dalla 10esima posizione occupata dal Wolfsburg. La situazione dalla 12esima poszione in poi vede Hertha, Düsseldorfer e Werder Brema che si trovano tutte e tre a 11 punti. Nella 15esima posizione troviamo l’Augsburg con 10 punti ottenuti in sole 11 partite. A lottare nella zona retrocessione abbiamo: il Mainz con 9 punti in 16esima posizione che ha ancora speranze per risollevarsi visto il poco distacco rispetto le altre; la Colonia a 7 punti e, ultimo in classifica, il Paderborn 07 a 4 punti.

