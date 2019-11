Dove vedere Irlanda del Nord-Olanda in diretta streaming o in tv





Sabato 16 novembre alle 20:45 si giocherà, al Windsor Park di Belfast, Irlanda del Nord-Olanda, match valido per la nona giornata del Gruppo C per le Qualificazioni agli Europei 2020.

Orgoglio irlandese

Dopo un avvio sprint nel girone, la squadra di Michael O’Neill è salita rapidamente a quota 12 punti grazie a quattro vittorie di fila, che probabilmente hanno illuso i tifosi irlandesi. I successi sono arrivati contro Estonia e Bielorussia, nei match di andata e ritorno.



Negli ultimi due turni però i britannici hanno perso, prima con la Germania a Belfast per 2-0, e poi contro la stessa Olanda per 3-1 a Rotterdam. Nel match di sabato l’Irlanda del Nord tenterà l’impresa di battere gli olandesi per provare ad ottenere un’insperata qualificazione. La vittoria dei britannici è quotata ai bookmakers a 9,00, mentre il pareggio a 4,75.

L’Olanda verso la qualificazione

Dopo cinque vittorie e una sconfitta, l’Olanda si trova in vetta alla classifica del Gruppo C a pari punti con la Germania, ma gli scontri diretti sono a favore degli orange. Contro la nazionale teutonica è prima arrivata una sconfitta per 2-3 in casa, successivamente hanno vinto 2-4 in trasferta aggiudicandosi cosi, come detto prima, lo scontro diretto in caso di parità di punteggio in classifica.



La squadra di Ronald Koeman vuole ottenere la vittoria contro gli irlandesi per assicurarsi la qualificazione diretta. Memphis Depay è il miglior marcatore del girone con 6 gol e vuole incrementare il suo score per raggiungere il capocannoniere della competizione, Zahavi a quota 11 gol. Dai bookmakers la vittoria dell’Olanda è quotata a 1,39.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Olanda

IRLANDA DEL NORD (4-5-1): Peacock-Farrell; Dallas, Evans, Cathcart, Lewis; McGinn, McNair, Davis, Saville, Evans; Washington.



ALLENATORE: O’Neill



OLANDA (4-3-3): Cillessen; Veltman, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Babel, Depay, Malen.



ALLENATORE: Koeman

Dove vedere Irlanda del Nord-Olanda in diretta streaming e tv

In Italia non è prevista alcuna copertura né in tv, né in streaming, per questa partita.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it