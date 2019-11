Quando inizia Amici 2019. Cast presentatori e anticipazioni

La scuola più famosa d’Italia sta per riaprire le sue porte, o meglio sta rispolverando le sue telecamere. Maria De Filippi torna con la diciannovesima edizione di Amici, il format in cui i giovani si sfidano per diventare la nuova star del cinema e del ballo.

Quando inizia Amici 19

E’ stata proprio la De Filippi ad aver svelato il ritorno del tanto amato programma Amici. La conduttrice, durante una puntata dell’edizione Vip di Amici, mentre scherzava con la prof. Alessandra Celentano, ha ufficialmente dichiarato che sabato 16 novembre 2019 si formerà la classe 2019-2020. Chi saranno i ragazzi che si aggiudicheranno la tanto ambita felpa?

Il programma andrà in onda parallelamente su due reti, Canale 5, dove ogni sabato pomeriggio i ragazzi si sfideranno nelle prove settimanali e Real Time, dove sarà possibile seguire i ragazzi giorno dopo giorno con un day-time. Il serale, previsto per marzo 2020, sarà invece affidato alla rete Mediaset come di consueto, anche se probabilmente cambierà giorno e non sarà più il sabato sera.

I casting, svoltisi a Roma, sono stati aperti a maggio e hanno visto migliaia di giovani provenire da tutta Italia ma non solo: c’è anche chi arriva d’oltreoceano per cercare di guadagnarsi un banco di Amici, programma che ha raggiunto ormai una gran notorietà anche al di fuori dei confini italiani.

Possibili concorrenti e conduttori di della nuova edizione di Amici

Naturalmente chi diventerà alunno della scuola di Amici lo scopriremo solo sabato, ma nel frattempo i pronostici sui possibili futuri concorrenti ricadono su Miguel Chavez, Federico Milan e Federica Marinari, invitati personalmente da Maria De Filippi a ripresentarsi durante Amici 18.

Alex Britti saluterà le mura di Amici, ma al suo posto tornerà il professor Rudy Zerbi. Riconfermate, per la categoria danza, Alessandra Celentano e Veronica Peparini, nonché sorella di Giuliano, coreografo e sceneggiatore del serale di Amici. Non solo il fratello ma anche il fidanzato di Veronica lavorerà con lei, tra i ballerini professionisti c’è Andres Muller, ballerino vincitore dell’edizione 17. I due si sono innamorati proprio all’interno del programma.

Anche Irama e Alberto Urso, ex alunni che hanno vinto il programma saranno figure fondamentali per Amici 19. A condurre il pomeridiano del sabato, naturalmente Maria De Filippi, per quanto riguarda il day-time invece sono stati riconfermati Lorella Boccia e Marcello Sacchetta, già presentatori dallo scorso anno ed anche loro ex alunni. E’ stata una foto postata dal canale Instagram ufficiale di Amici (con oltre due milioni di follower) ad aver ufficializzato la notizia. Parte dunque il conto alla rovescia, per un programma che anche dopo vent’anni non stanca mai i telespettatori.

