Ligabue Campovolo 2020: data, biglietti e anticipazioni concerto

Il prossimo anno Luciano Ligabue festeggerà 30 anni di carriera: il cantante ha deciso già come celebrarli. Tenendo una festa-concerto nella nuova Arena Campovolo. Questo avverrà il prossimo anno, nel mese di settembre, ma ovviamente c’è già grande attesa da parte dei fan del cantante di Correggio. Ecco le prime anticipazioni sull’evento.

Ligabue Campovolo 2020: la data, ecco quando ci sarà il concerto

Iniziamo dalle informazioni basilari: quando si terrà il concerto di Ligabue nella nuova Arena Campovolo, meglio nota come RFC Arena? La data è già segnata: 12 settembre 2020 (sarà un sabato). E proprio in quella circostanza il cantante porterà sul palco i suoi primi 30 anni di carriera, in un viaggio-ricordo che affondando dalle radici del passato e dei primi successi arriverà fino ai giorni nostri. Sarò il quarto concento di Ligabue tenuto a Campovolo: il primo fu nel 2005, mentre il secondo arrivò 6 anni più tardi, nel 2011. Campovolo si arricchì di fan di Ligabue anche nel 2015 e lo stesso succederà nel 2020. Sul palco saranno presenti anche tutti gli artisti e le band che hanno accompagnato Ligabue durante tutta la sua carriera.

La nuova Arena è stata pensata per incrementare la visibilità e l’acustica, grazie a una pendenza del 5%, mentre, parlando di capienza, ci potranno essere fino a 100 mila persone.

Coldplay: nuovo album, quando esce e data presentazione

Ligabue Campovolo 12 settembre 2020: info biglietti

Intanto trapelano le prime informazioni sui biglietti per partecipare al concorso festa. Questi saranno infatti disponibili sul sito di TicketOne dalle ore 16 di mercoledì 13 novembre. Nei punti vendita tradizionali i biglietti saranno disponibile a partire dalle ore 11 di lunedì 2 dicembre. Al momento solo i fan iscritti al Bar Mario possono acquistare in anteprima i biglietti, almeno fino alle ore 15 di mercoledì 13 novembre. In quanto ai prezzi si parte da 49 euro (Green& Blue Zone), per poi passare a 65 euro (per sedersi nella zona Yellow& Orange) e a 70 euro (Red Zone). Prezzo più alto per il Gold Package (250 euro, ma scontato a 199 euro se l’acquisto avviene entro lunedì 2 dicembre).

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it