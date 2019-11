Sono solo fantasmi: trama, cast e anticipazioni. Quando esce al cinema

Siete in cerca di una esilarante commedia? Allora Sono solo fantasmi potrebbe fare al caso vostro. Il lungometraggio, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 14 novembre 2019, è stato diretto e interpretato da Christian De Sica, noto attore e regista romano che ha già lavorato dietro la macchina da presa in opere come come Faccione, Il conte Max, Uomini, uomini, uomini, The Clan e Amici come prima.

La spassosa pellicola, distribuita da Medusa Film e prodotta da INDIANA PRODUCTION in collaborazione con MIYAGI ENTERTAINMENT, racconta la storia di tre fratelli nati da madri diverse giunti a Napoli per riscuotere un’eredità. Ma qual è la sinossi di Sono solo fantasmi?

Sono solo fantasmi: trama e anticipazioni. Quando esce al cinema

Come già detto in apertura di articolo, Sono solo fantasmi sarà in programmazione nelle sale dal 14 novembre 2019. Il film segue le vicende del mago in disgrazia Thomas e suo fratello Carlo, partenopeo continuamente giudicato dalla moglie e il suocero originari del Nord Italia. I due uomini passano molto tempo separati fino a quando non viene a mancare il padre Vittorio e si rincontrano a Napoli sperando di poter riscattare l’eredità. Qui i due consanguinei apprendono una notizia sconcertante: il genitore, grande latin lover, ha avuto un terzo figlio di nome Ugo. Quest’ultimo inizialmente sembra dotato di scarsa intelligenza ma ben presto si scopre che in realtà è un genio.

Purtroppo ai tre fratelli il defunto non ha lasciato nessuna ricchezza ma solo una marea di debiti da sanare. Senza denaro, i protagonisti di Sono solo fantasmi decidono di provare a far soldi sfruttando le superstizioni del popolo fingendosi dei ghostbuster. Il nuovo e strambo lavoro sembra andare a gonfie vele ma d’un tratto Carlo viene posseduto dallo spirito di Vittorio. Thomas e Ugo quindi capiscono che gli spettri esistono veramente.

Il cast del film al cinema

In Sono solo fantasmi Christian De Sica interpreta Thomas mentre Carlo Buccirosso è Carlo. Gian Marco Tognazzi veste i panni di Ugo e Ippolita Baldini quelli di Serena.

Hanno partecipato al film anche Leo Gullotta nel ruolo dell’aristocratico napoletano, Valentina Martone in quello di Rosalia e Gianni Parisi che è il notaio.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it