Prodigi – La musica è vita: ospiti e anticipazioni della serata su Rai 1

La prima serata di Rai 1 si aprirà all’insegna del talento e della solidarietà con Prodigi. L’emozionante show, prodotto da UNICEF ed EndemolShine Italy, andrà in onda oggi 13 novembre 2019 dalle 21.25.

Giunge così alla quarta edizione l’evento di beneficenza in cui giovani ballerini, cantanti e musicisti mostreranno tutte le proprie capacità artistiche per conquistare il cuore della giuria composta da ben cento esperti tra compositori, coreografi e insegnanti di danza. Ma cos’ha in serbo per noi Prodigi?

Intrattenimento, arte e spirito di fratellanza sono le caratteristiche principali di Prodigi. Al timone del magico evento ci saranno due volti noti e amati della televisione italiana: Flavio Insinna e Serena Auteri. Parteciperà alla trasmissione anche la talentuosa vocalist Giulia Golia che lo scorso anno ha lasciato senza parole la giuria interpretando Mary Poppins.

Protagonisti dello show saranno nove giovanissimi artisti. I ragazzi, di età compresa dagli otto ai quindici anni, daranno vita ad incredibili performance che verranno osservate con estrema attenzione e analizzate da una gruppo di esperti del settore. Arisa valuterà le esibizioni canore, Rossella Brescia e Luciano Cannito quelle dei ballerini e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia con il maestro Peppe Vessicchio esprimeranno il proprio voto sui musicisti. Inoltre l’esilarante comico Nino Frassica vestirà i panni del segretario speciale della giuria. Quest’ultima poi sceglierà tre finalisti, uno per ogni settore mentre il vincitore assoluto verrà selezionato dalla commissione tecnica formata da cento professionisti delle tre categorie e riceverà una borsa di studio offerta dal Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia.

Gli ospiti e le anticipazioni della serata evento

Le sorprese di Prodigi sono ancora tante. Durante l’evento ascolteremo l’orchestra giovanile Sesto Armonico diretta dal grande Matteo Parmeggiani che per l’occasione accoglierà alcuni dei concorrenti delle precedenti edizioni del programma. Ci sarà poi anche Michele Santaniello, lo scorso anno trionfatore della trasmissione.

Non mancheranno momenti di grande solidarietà in cui personaggi di spicco del mondo dello spettacolo daranno il proprio contributo alla causa. Tra questi ci sarà Ultimo, cantante romano che ha girato un video in una scuola elementare e durante l’incontro con i piccoli studenti è stato nominato nuovo Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia. Ricopre lo stesso ruolo anche la talentuosa Alessandra Mastronardi che giungerà in studio insieme al portavoce del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia Andrea Iacomini. Sarà presente anche Roberto Mancini e Paolo Rozera, rispettivamente il CT della Nazionale e Goodwill Ambassador dell’UNICEF Italia e il Direttore Generale dell’UNICEF.

Prodigi – La musica è vita: i concorrenti e i testimonial dell’evento

I nove concorrenti della quarta edizione di Prodigi per la categoria danza sono:

Davide Alphandery, 14 anni, di Padova.

Eleonora Pistarà, 8 anni, do Aci Sant’Antonio.

Rachele Laro, 13 anni, di Saonara.

Il gruppo dei tre cantanti è composto da:

Laura Sangermano, 14 anni, di Latina.

Manuel Pulvirenti, 13 anni, di Acireale.

Mattia Francesco Zacame, 11 anni, di Florida.

Infine i musicisti di Prodigi sono:

Emanuele Raviol, 15 anni, di Torino.

Filippo Lombardi, 13 anni, di Riva del Garda.

Matteo Pomposelli, 14 anni, di Roma.

Inoltre la serata non si esibiranno solo i nove talenti in gara ma anche bambini provenienti da paesi come Gambia, Panama e Sierra Leone che racconteranno la loro esperienza personale. Assisteremo poi alla performance del prodigio di otto anni Leonus Johnson e di Sona Jobarteh, compositrice e attivista che parlerà del suo costante impegno nel aiutare piccoli con una famiglia vulnerabile alle spalle. Infine non mancheranno i testimonial dell’evento di beneficenza che quest’anno saranno Geppi Cucciari, Rossella Brescia e Luciano Cannito.

