Serie A calcio a 5: il punto di inizio stagione sulla classifica

La Serie A di calcio a 5 ha vissuto le sue prime 7 giornate e, aspettando il prossimo turno, facciamo qualche considerazione su ciò che è accaduto fino ad ora.

Serie A calcio a 5: le prime posizioni

Le prime quattro squadre in graduatoria hanno tutte 16 punti e sono ordinate in classifica in base ad una differenza reti decrescente. La sorpresa più grande è sicuramente la neopromossa Signor Prestito CMB, che si trova in cima alla classifica. La squadra, che ha sede a Grassano (Matera), può contare sul miglior attacco del torneo con 41 gol fatti e sulla seconda miglior difesa, 17 le reti subite.

Al secondo posto troviamo la squadra campionessa in carica, l‘Italservice Pesaro. I marchigiani anche quest’anno vantano un attacco molto prolifico – il secondo del campionato – con 39 gol messi a segno, 9 dei quali dal capocannoniere della competizione: De Oliveira. Rispettivamente in terza e quarta posizione ci sono due big della Serie A di calcio a 5: Real Rieti e Acqua e Sapone Unigross. Entrambe vengono da un campionato straordinario: gli abruzzesi lo scorso anno si giocarono addirittura la finale scudetto contro l’Italservice Pesaro e, anche in questa stagione, reciteranno sicuramente un ruolo importante.

In quinta posizione, con 14 punti, sta facendo molto bene la Feldi Eboli, che può vantare la miglior difesa del torneo con appena 16 gol subiti. Restando in zona playoff, hanno entrambe 13 punti Meta Catania Bricocity e Came Dosson, rispettivamente sesta e settima. L’ultimo posto valido per la postseason è occupato dalla neopromossa Sandro Abate Avellino, che sta facendo vedere ottime cose e fino ad ora ha conquistato 12 punti.

Le squadre dalla nona alla sedicesima posizone

In nona e decima posizione ci sono due neopromosse: il Kaos Mantova (ultima squadra della classifica con una differenza reti positiva) a quota 10 e l’ Italian Coffee Petrarca, che invece di punti ne ha raccolti 7.

La Lynx Latina si trova all’undicesimo posto con 6 punti, gli stessi del Colormax Pescara che però è immischiato in zona playout. Appena sotto, a 5 punti c’è il Real Arzignano.

In piena zona retrocessione troviamo le ultime due neopromosse: in ordine Todis Lido di Ostia con 4 punti e CDM Futsal Genova con 3. Fanalino di coda il Cybertel Aniene a 2 punti e ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

