Blood Father: trama, cast e anticipazioni del film. Le curiosità

Oggi 13 novembre 2019 alle 21.27 su Rete 4 andrà in onda Blood Father. La pellicola del 2016 è stata diretta da Jean-François Richet, regista noto al grande pubblico per film come Assault on Precinct 13, De l’amour, Nemico pubblico N.1 – L’istinto di morte e Un momento di follia.

Il lungometraggio ad alta tensione, sceneggiato da Peter Craig con Andrea Berloff e distribuito da Wild Bunch e GEM Entertainment, racconta la storia di un ex criminale in libertà vigilata che da anni non vede sua figlia. Ma qual è la sinossi di Blood Father?

Blood Father: trama e anticipazioni del film

Blood Father segue le vicende di John Link, ex criminale che dopo aver scontato nove anni in carcere per traffico d’armi è in libertà vigilata. Inserito in un programma di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolizzati, l’uomo vive nel deserto dell’Arizona assieme ad altre persone con i suoi stessi problemi. Determinato a non commettere più gli stessi errori, trascorre il tempo facendo tatuaggi nella sua roulotte e parlando con il suo amico Kirby Curtis.

Nonostante l’impegno e i progressi, Link è tormentato da un grande rimpianto: non vedere né sentire sua figlia Lydia. Anni prima infatti improvvisamente ha abbandonato la moglie e la piccola senza dare spiegazioni e da allora non sa che fine abbiano fatto. La bambina è oramai diventata una giovane donna ma un giorno il suo fidanzato dopo aver sottratto una fortuna a dei narcotrafficanti incastra la ragazza. In grave pericolo e non sapendo cosa fare, la giovane scappa e chiama suo padre. Riuscirà il protagonista di Blood Father a salvare la figlia?

Il cast del film

In Blood Father Mel Gibson interpreta John Link mentre Erin Moriarty è Lydia Jane Carson. Diego Luna veste i panni di Jonah, Michael Parks quelli del predicatore e Dale Dickey è Cherise.

Hanno partecipato al film anche Thomas Mann nel ruolo di Jayson, Miguel Sandoval in quello di Arturo Rios e Ryan Dorsey che è Shamrock. Richard Cabral recita la parte di Joker, Daniel Moncada quella di Choop e Raoul Trujillo è ‘The Cleaner’. Completano il cast William H. Macy nei panni di Kirby Curtis, Elisabeth Röhm in quella di Ursula e Tait Fletcher che è il barista.

Blood Father: curiosità del film

Forse non tutti sanno che Blood Father è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Peter Craig. Inizialmente il film doveva dirigerlo e interpretarlo Sylvester Stallone che fu però costretto a rinunciare per realizzare John Rambo.

Infine il lungometraggio è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2016 nella sezione Proiezioni di mezzanotte.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it