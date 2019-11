Rakitic si sfoga: “Mi hanno tolto il pallone, sono triste”

Ivan Rakitic é tornato a parlare, dopo un inizio di stagione che lo vede ai margini dei progetti dell’allenatore Valverde. Non c’è più posto molto probabilmente nel Barcellona per il croato, come sottolineano i gesti dell’allenatore che lo vede ultimo nelle gerarchie del centrocampo blaugrana.

Lo sfogo di Ivan Rakitic

Il centrocampista è tornato a parlare e con le sue parole ha incendiato tutti i club a lui interessati: “Mi hanno tolto il pallone e sono triste. Rispetto le decisioni del tecnico di qualunque squadra. Io in questi anni ho dato molto al Barcellona e voglio andare avanti a divertirmi: ho 31 anni, non 38. Mi sento nel pieno della forma. Mia figlia quando le tolgono un giocattolo diventa triste. Al momento io mi sento nello stesso modo. Mi hanno tolto il pallone e sono triste” le sue dichiarazioni a Universo Valdano.

I possibili scenari futuri

Parole ascoltate con grande attenzione dalle società italiane interessate al croato: Juventus, Milan e Inter si daranno battaglia per accaparrarselo, ormai quasi certo del suo addio dal Barcellona e in procinto di lasciare la Catalogna già a gennaio. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2021. Rakitic è valutato 35 milioni di euro circa e non è detto che le tre italiane aspettino fino alla scadenza del contratto, quando avrà anche qualche primavera in pià sulle spalle.

Per quanto riguarda i rossoneri, sembrano partire un po’ indietro rispetto alla concorrenza. Oltre all’alto costo del cartellino, vi è da aggiungere anche il suo ingaggio e inoltre il Milan, vista la situazione generale, farebbe ovviamente meno gola al giocatore. I bianconeri hanno invece la nomea di top club europeo che gioca per vincere la Champions League, ma visti già i grandi problemi di sovraffollamento a centrocampo Rakitic potrebbe non accettare questa destinazione: non dimentichiamo che Emre Can è stato escluso dalla lista Champions per questi motivi. Dunque potrebbero avere poi chance i nerazzurri di Conte, che hanno disperato bisogno di un centrocampista come Rakitic. Già a gennaio la Serie A potrebbe accogliere un campione con tanta voglia di dimostrare che può ancora dare tanto.

