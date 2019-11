Zombieland – Doppio colpo: trama, cast e anticipazioni del film

Siete in cerca di una commedia horror? Allora Zombieland – Doppio colpo potrebbe fare al caso vostro. La pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 14 novembre 2019, è stata diretta da Ruben Fleischer, regista statunitense noto al grande pubblico per film come 30 Minutes or Less, Gangster Squad e Venom.

Il divertente lungometraggio, sceneggiato da Rhett Reese, Paul Wernick e prodotto da Columbia Pictures Corporation con Pariah, rappresenta il secondo capitolo della pellicola uscita nel 2009 Benvenuti a Zombieland. Ma qual è la sinossi dell’opera?

Zombieland – Doppio colpo: trama e anticipazioni del film

Sono oramai trascorsi dieci anni da quando Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock si sono conosciuti e hanno creato una bizzarra famiglia senza legami di sangue. I sopravvissuti a Zombieland si sono trasferiti a Washington e precisamente nella Casa Bianca, luogo oramai abbandonato che diventato così il loro rifugio. Uniti, nonostante siano caratterialmente molto diversi, continuano ad eliminare i morti che camminano che però nel frattempo si sono evoluti in tre tipologie: gli stupidi Homer, gli intelligenti Hawking e i Ninja, i più pericolosi.

I quattro parenti improvvisati non saranno però soli ma conoscono altre persone che come loro sono riuscite a salvarsi. Tra questi c’è Madison e la coppia formata da Albuquerque e Flagstaff. Stanca di essere considerata la piccola della famiglia, Little Rock dopo un litigio scappa con un ragazzo sconosciuto di nome Berkeley. La squadra allora parte alla ricerca della giovane prima che si metta in guai seri. Riusciranno a ricomporre il gruppo i protagonisti di Zombieland?

Il cast del film

In Zombieland Woody Harrelson interpreta Tallahassee mentre Jesse Eisenberg è Columbus. Emma Stone veste i panni di Wichita / Krista, Abigail Breslin quelli di Little Rock e Zoey Deutch è Madison.

Hanno partecipato al film anche Avan Jogia nel ruolo di Berkeley, Rosario Dawson in quello di Nevada e Bill Murray. Completano il cast Dan Aykroyd, Thomas Middleditch nella parte di Flagstaff e Luke Wilsoon in quella di Albuquerque.

SEGUI IL TERMOMETRO SU FACEBOOK E TWITTER



PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM



Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a redazione@termometropolitico.it